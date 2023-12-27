https://sputnik-georgia.ru/20231227/ubiystvo-v-tbilisi--politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-285273258.html

Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

Обвиняемого задержали через несколько минут после инцидента 27.12.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что 27 декабря текущего года в Тбилиси в результате спора обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 42-летнему мужчине. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Обвиняемого задержали на месте происшествия через несколько минут после происшествия. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления. По информации СМИ, убитый был военным, а преступление произошло в районе Вазисубани на почве ревности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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