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Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Обвиняемого задержали через несколько минут после инцидента 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T12:55+0400
2023-12-27T12:55+0400
2023-12-27T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что 27 декабря текущего года в Тбилиси в результате спора обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 42-летнему мужчине. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Обвиняемого задержали на месте происшествия через несколько минут после происшествия. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления. По информации СМИ, убитый был военным, а преступление произошло в районе Вазисубани на почве ревности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Обвиняемого задержали через несколько минут после инцидента
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что 27 декабря текущего года в Тбилиси в результате спора обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 42-летнему мужчине. От полученных ранений жертва скончалась на месте.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Обвиняемого задержали на месте происшествия через несколько минут после происшествия.
В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления.
По информации СМИ, убитый был военным, а преступление произошло в районе Вазисубани на почве ревности.