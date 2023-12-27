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Выборы 2024 года: ЦИК Грузии разработал план действий
Выборы 2024 года: ЦИК Грузии разработал план действий
В 2024 году в Грузии впервые пройдут электронные выборы на 90% участков в стране 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Избирательная администрация завершила работу над проектом плана действий на 2024 год, когда в стране должны пройти очередные парламентские выборы, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии. План действий на 2024 год был разработан с учетом стратегии избирательной администрации на 2023-2026 годы. Заключительному заседанию предшествовали рабочие встречи, проведенные отделом стратегического планирования и отчетности с сотрудниками всех структурных подразделений и учебных центров ЦИК в течение последних двух месяцев. ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом>>Как отметил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, такой инклюзивный подход был одной из предпосылок того, что избирательная администрация успешно прошла очень напряженный и сложный 2023 год и важнейший этап модернизации выборов и пилотирования с использованием электронных технологий. Стратегия на 2023-2026 годы также была разработана в прошлом году с участием сотрудников и включает в себя следующие три стратегических приоритета: "Улучшение избирательной среды", "Институциональное усиление" и "Технологическое развитие". Как отмечено в сообщении ЦИК, мероприятия, определенные планом действий, способствуют достижению целей, заявленных в стратегии. В проекте плана действий отражены соответствующие активности стратегических целей, большинство из них являются новыми или предполагают новый подход, основаны на фактических данных и по возможности предусматривают инновационный подход. Окончательный вариант документа будет утвержден на заседании Центризбиркома 27 декабря. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цик грузии
грузия, новости, политика, цик грузии
Выборы 2024 года: ЦИК Грузии разработал план действий
15:04 27.12.2023 (обновлено: 15:07 27.12.2023)
В 2024 году в Грузии впервые пройдут электронные выборы на 90% участков в стране
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Избирательная администрация завершила работу над проектом плана действий на 2024 год, когда в стране должны пройти очередные парламентские выборы, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.
План действий на 2024 год был разработан с учетом стратегии избирательной администрации на 2023-2026 годы. Заключительному заседанию предшествовали рабочие встречи, проведенные отделом стратегического планирования и отчетности с сотрудниками всех структурных подразделений и учебных центров ЦИК в течение последних двух месяцев.
Как отметил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, такой инклюзивный подход был одной из предпосылок того, что избирательная администрация успешно прошла очень напряженный и сложный 2023 год и важнейший этап модернизации выборов и пилотирования с использованием электронных технологий.
"Это дает нам основание говорить о том, что с большим опытом, накопленным в плане использования технологий, мы готовы к администрированию парламентских выборов 2024 года и последующих выборов на высоком профессиональном уровне", – заявил Каландаришвили.
Стратегия на 2023-2026 годы также была разработана в прошлом году с участием сотрудников и включает в себя следующие три стратегических приоритета: "Улучшение избирательной среды", "Институциональное усиление" и "Технологическое развитие".
Как отмечено в сообщении ЦИК, мероприятия, определенные планом действий, способствуют достижению целей, заявленных в стратегии.
В проекте плана действий отражены соответствующие активности стратегических целей, большинство из них являются новыми или предполагают новый подход, основаны на фактических данных и по возможности предусматривают инновационный подход.
Окончательный вариант документа будет утвержден на заседании Центризбиркома 27 декабря.
В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.