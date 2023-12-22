https://sputnik-georgia.ru/20231222/tsik-gruzii-prizvala-ne-vvodit-izbirateley-za-rubezhom-v-zabluzhdenie-285156484.html

ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом

ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом

Избирателей за рубежом призвали руководствоваться исключительно достоверной информацией 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала участвующие в выборах стороны не вводить в заблуждение избирателей за рубежом и содействовать их участию в парламентских выборах в соответствии с законом, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Как отметила Иоселиани, в последнее время распространяется ложная информация относительно открытия избирательных участков за рубежом. По ее словам, эти сведения могут запутать и ввести в заблуждение проживающих за рубежом соотечественников. По ее словам, избирательная администрация будет использовать все доступные рычаги для участия грузинских граждан в выборах. Однако для этого им необходимо следовать процедурам, предписанным законом, подчеркнула Иоселиани. ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации>>Пресс-спикер напомнила избирателям за рубежом, что, согласно Избирательному кодексу, ЦИК создает избирательные участки в других государствах не позднее чем за 30 дней до дня выборов, на основании данных МИД Грузии, не менее чем на 50 и не более чем для 3 тысяч избирателей. А для участия в выборах важно, чтобы каждый из них зарегистрировался в участковой избирательной комиссии, созданной в другом государстве, в дипломатическом представительстве Грузии за рубежом или в консульском учреждении Грузии не позднее чем за 19 дней до дня выборов. Особого внимания заслуживает новшество, касающееся продления сроков регистрации избирателей за рубежом для участия в выборах. Согласно поправкам к Избирательному кодексу, срок регистрации на выборах для таких избирателей был увеличен на два дня. Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии >>"Несмотря на то, что они осведомлены о предусмотренных законом процедурах, некоторые политически заинтересованные лица пытаются ввести в заблуждение проживающих за границей избирателей для своих собственных целей. А это наносит ущерб избирательному процессу и способствует внедрению совершенно необоснованных восприятий как о процедурах голосования за рубежом, так и о его сроках", – заявила Иоселиани. Она призвала избирателей за рубежом руководствоваться исключительно достоверной информацией. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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