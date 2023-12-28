https://sputnik-georgia.ru/20231228/besporyadki-v-tbilisi-letom-2019-goda-apellyatsionnyy-sud-ne-udovletvoril-isk-mvd-285292166.html

Беспорядки в Тбилиси летом 2019 года: апелляционный суд не удовлетворил иск МВД

Беспорядки в Тбилиси летом 2019 года: апелляционный суд не удовлетворил иск МВД

Апелляционный суд 26 декабря 2023 года изменил решение городского суда в пользу истцов 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T10:18+0400

2023-12-28T10:18+0400

2023-12-28T10:18+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский апелляционный суд

тбилисский городской суд

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24565/57/245655794_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8be0ff83bad266d6cae6b418133f75b2.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию МВД Грузии и частично удовлетворил иски двоих пострадавших во время разгона акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года, говорится в сообщении неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии".Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Протестующие пытались ворваться в парламент. Они отбирали у полицейских щиты, дубинки и швыряли в них палки и камни. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.Апелляционный суд 26 декабря 2023 года изменил решение городского суда в пользу истцов. В частности, городской суд обязал МВД выплатить одному из истцов 30 тысяч лари в качестве компенсации морального ущерба, а также ежемесячно до конца жизни выплачивать ему 1 155 лари. Второму истцу, Георгию Сулашвили, МВД было обязано выплатить лишь моральную компенсацию в размере 20 тысяч лари. Апелляционный суд в свою очередь принял решение, согласно которому МВД должно возместить каждому истцу моральный ущерб на сумму 50 тысяч лари. При этом Сулашвили должен ежемесячно получать от министерства по 780 лари. Пока решение суда не вступило в силу, сказано в сообщении Ассоциации.Во время разгона акции протеста Сулашвили потерял один глаз. Тогда ему было 27 лет. Сулашвили, как он сам рассказал журналистам, пострадал от резиновой пули, которые использовал спецназ во время разгона. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Помимо потери глаза, у Сулашвили были многочисленные переломы костей лица и черепа, рваные раны лица, он стал хуже видеть вторым глазом. После случившегося молодой человек перенес пять комбинированных операций. Имени второго истца "Ассоциация молодых юристов Грузии", которая защищает интересы пострадавших 20-21 июня 2019 года как в грузинских судах, так и на международном уровне, не назвала. Волна протеста в Тбилиси началась как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом с кресла спикера. Оппозиция обвинила власти в предательстве родины, а власти заявили о протокольной ошибке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд, мвд грузии