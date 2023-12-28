https://sputnik-georgia.ru/20231228/dlya-kogo-vyrastet-tarif-na-vodu-v-gruzii-285310944.html

Для кого вырастет тариф на воду в Грузии

Для кого вырастет тариф на воду в Грузии

Новый непотребительский тариф в Тбилиси и Мцхета установлен на уровне 8,8 лари за кубометр, а в Рустави – 6,5 лари за кубометр 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T17:22+0400

2023-12-28T17:22+0400

2023-12-28T17:22+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мцхета

рустави

тарифы на воду

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/02/278221471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a035cef753a34110e8bd6b56b56fe366.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Тариф на воду для населения остается неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета вырастет с 1 января 2024 года, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Соответствующие поправки были утверждены на заседании GNERC. В частности, в Мцхета и Тбилиси тариф на воду за 1 кубометр увеличивается на 2,3 лари, а в Рустави – на 2,8 лари за кубометр. Согласно решению Комиссии, новый непотребительский тариф в Тбилиси и Мцхета установлен на уровне 8,8 лари за кубометр, а в Рустави – 6,5 лари за кубометр. В Грузии снизили тариф на электроэнергию >>Установленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года. Как отметили в комиссии, изменение тарифов на водоснабжение связано с необходимостью ремонта и замены амортизированной инфраструктуры водоснабжения в Тбилиси, Мцхета и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

мцхета

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, рустави, тарифы на воду, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии