https://sputnik-georgia.ru/20231228/v-gruzii-snizili-tarif-na-elektroenergiyu-285303756.html

В Грузии снизили тариф на электроэнергию

В Грузии снизили тариф на электроэнергию

В Грузии для населения действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T13:52+0400

2023-12-28T13:52+0400

2023-12-28T15:04+0400

грузия

новости

экономика

давид нармания

тарифы на электроэнергию

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Потребительский и непотребительский тариф на электроэнергию по всей Грузии снизится с 1 января 2024 года, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). По решению комиссии для населения Тбилиси и регионов тарифы на электроэнергию (как бытовые, так и небытовые) снижены на 0,3 лари. С 1 января 2024 года тариф при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 15 тетри, до 301 киловатта – 19 тетри. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 23,5 тетри.Повысятся ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы регулятора >>Кроме того, тариф для регионов составит при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 14,731 тетри; до 301 киловатта – 15,707 тетри; Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 23,227 тетри.Как заявил глава GNERC Давид Нармания, для снижения тарифа есть как правовые, так и экономические основания. В Грузии для населения действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии. В частности, для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053 тетри, свыше 301 – 26,537 тетри. Товары и услуги подорожают? – эксперты о последствиях повышения цен на газ в Грузии >>Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707 тетри, свыше 301 – 26,227 тетри. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии