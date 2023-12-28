https://sputnik-georgia.ru/20231228/gruzinskiy-mobilnyy-operator-cellfie-mobile-razmestil-obligatsii-na-mestnom-rynke-285311886.html
Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке
Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке
Полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T18:04+0400
2023-12-28T18:04+0400
2023-12-28T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил первый выпуск облигаций в национальной валюте объемом 65 миллионов лари, при этом спрос на облигации превысил предложение на 25%, говорится в сообщении компании. По данным компании, полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G. Он отметил высокий спрос на облигации, который превысил предложение на 25%, что обусловлено получением самого высокого кредитного рейтинга в телекоммуникационном секторе, стабильной позицией на рынке и значительной перспективой дальнейшего развития. "Следует подчеркнуть, что ценные бумаги были приобретены ведущими коммерческими банками Грузии и Пенсионным агентством Грузии", – заявил Чедия. Облигации номинированы в лари, срок – 3 года, годовая процентная ставка – 6-месячный TIBR + 3,5%. Безопасность обеспечивается недвижимым и движимым имуществом компании. Агентами по размещению выступили Galt & Taggart и TBC Capital. 5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах >>Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле 2023 года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались. Уже 20 декабря Cellfie Mobile впервые запустил в Грузии технологию Интернета нового поколения 5G в двух районах Тбилиси и на зимних курортах – в Бакуриани и Гудаури, Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, мобильный телефон
Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке
Полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил первый выпуск облигаций в национальной валюте объемом 65 миллионов лари, при этом спрос на облигации превысил предложение на 25%, говорится в сообщении компании.
По данным компании, полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G.
"Привлеченный финансовый ресурс в размере 65 миллионов лари важен с точки зрения улучшения структуры финансирования Cellfie Mobile. Полученное финансирование и высвободившиеся в результате денежные средства будут направлены на улучшение и расширение сети Selfie, а также компания продолжит активно внедрять технологию 5G и сопутствующие продукты", – сказал, финансовый директор компании Ираклий Чедия.
Он отметил высокий спрос на облигации, который превысил предложение на 25%, что обусловлено получением самого высокого кредитного рейтинга в телекоммуникационном секторе, стабильной позицией на рынке и значительной перспективой дальнейшего развития.
"Следует подчеркнуть, что ценные бумаги были приобретены ведущими коммерческими банками Грузии и Пенсионным агентством Грузии", – заявил Чедия.
Облигации номинированы в лари, срок – 3 года, годовая процентная ставка – 6-месячный TIBR + 3,5%. Безопасность обеспечивается недвижимым и движимым имуществом компании. Агентами по размещению выступили Galt & Taggart и TBC Capital.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле 2023 года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались.
Уже 20 декабря Cellfie Mobile впервые запустил в Грузии технологию Интернета нового поколения 5G в двух районах Тбилиси и на зимних курортах – в Бакуриани и Гудаури,
Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.