Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231228/gruzinskiy-mobilnyy-operator-cellfie-mobile-razmestil-obligatsii-na-mestnom-rynke-285311886.html
Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке
Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке
Полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T18:04+0400
2023-12-28T18:04+0400
грузия
экономика
новости
мобильный телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_a2c0a2595f7cbb81c8b002cd1a1272e5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил первый выпуск облигаций в национальной валюте объемом 65 миллионов лари, при этом спрос на облигации превысил предложение на 25%, говорится в сообщении компании. По данным компании, полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G. Он отметил высокий спрос на облигации, который превысил предложение на 25%, что обусловлено получением самого высокого кредитного рейтинга в телекоммуникационном секторе, стабильной позицией на рынке и значительной перспективой дальнейшего развития. "Следует подчеркнуть, что ценные бумаги были приобретены ведущими коммерческими банками Грузии и Пенсионным агентством Грузии", – заявил Чедия. Облигации номинированы в лари, срок – 3 года, годовая процентная ставка – 6-месячный TIBR + 3,5%. Безопасность обеспечивается недвижимым и движимым имуществом компании. Агентами по размещению выступили Galt &amp; Taggart и TBC Capital. 5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах &gt;&gt;Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле 2023 года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались. Уже 20 декабря Cellfie Mobile впервые запустил в Грузии технологию Интернета нового поколения 5G в двух районах Тбилиси и на зимних курортах – в Бакуриани и Гудаури, Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a2787957f075157ad7eb26df6f623f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, мобильный телефон
грузия, экономика, новости, мобильный телефон

Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил облигации на местном рынке

18:04 28.12.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСмартфон в руках у мужчины
Смартфон в руках у мужчины - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский мобильный оператор Cellfie Mobile разместил первый выпуск облигаций в национальной валюте объемом 65 миллионов лари, при этом спрос на облигации превысил предложение на 25%, говорится в сообщении компании.
По данным компании, полученные средства позволят Cellfie Mobile инвестировать еще больше ресурсов в развитие и расширение сети, включая внедрение сети 5G.

"Привлеченный финансовый ресурс в размере 65 миллионов лари важен с точки зрения улучшения структуры финансирования Cellfie Mobile. Полученное финансирование и высвободившиеся в результате денежные средства будут направлены на улучшение и расширение сети Selfie, а также компания продолжит активно внедрять технологию 5G и сопутствующие продукты", – сказал, финансовый директор компании Ираклий Чедия.

Он отметил высокий спрос на облигации, который превысил предложение на 25%, что обусловлено получением самого высокого кредитного рейтинга в телекоммуникационном секторе, стабильной позицией на рынке и значительной перспективой дальнейшего развития.
"Следует подчеркнуть, что ценные бумаги были приобретены ведущими коммерческими банками Грузии и Пенсионным агентством Грузии", – заявил Чедия.
Облигации номинированы в лари, срок – 3 года, годовая процентная ставка – 6-месячный TIBR + 3,5%. Безопасность обеспечивается недвижимым и движимым имуществом компании. Агентами по размещению выступили Galt & Taggart и TBC Capital.
5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах >>
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле 2023 года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались.
Уже 20 декабря Cellfie Mobile впервые запустил в Грузии технологию Интернета нового поколения 5G в двух районах Тбилиси и на зимних курортах – в Бакуриани и Гудаури,
Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0