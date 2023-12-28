https://sputnik-georgia.ru/20231228/lavrov-strategiya-zapada-na-porazhenie-rossii-provalilas-s-treskom-285304574.html

Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском

Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском

Россия готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T14:29+0400

2023-12-28T14:29+0400

2023-12-28T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", – заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр.Глава МИД РФ также назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины."Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал он.О "Формуле мира" Зеленского"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ.Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео >>"Целью было заставить их (страны – ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность, главное – "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", – рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира".По его мнению, западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, попросту пытаются их "развести".Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельных пунктов "формулы" Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.О тайной встрече с участием стран ЗападаГлава МИД РФ сообщил, что 10 дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств глобального Юга."Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – сказал министр.При этом Лавров отметил, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ"."Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале – аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", – добавил он.Зеленский предал украинский народГлава МИД РФ заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ.Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".Как Зеленский обманул Макрона и МеркельВладимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России."Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно – необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался", – заявил Лавров. По его словам, через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского – ред.) сказал: "Да нет, это он их всех надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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