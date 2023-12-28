https://sputnik-georgia.ru/20231228/lavrov-strategiya-zapada-na-porazhenie-rossii-provalilas-s-treskom-285304574.html
Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском
Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском
Россия готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T14:29+0400
2023-12-28T14:29+0400
2023-12-28T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", – заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр.Глава МИД РФ также назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины."Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал он.О "Формуле мира" Зеленского"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ.Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео >>"Целью было заставить их (страны – ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность, главное – "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", – рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира".По его мнению, западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, попросту пытаются их "развести".Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельных пунктов "формулы" Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.О тайной встрече с участием стран ЗападаГлава МИД РФ сообщил, что 10 дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств глобального Юга."Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – сказал министр.При этом Лавров отметил, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ"."Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале – аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", – добавил он.Зеленский предал украинский народГлава МИД РФ заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ.Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".Как Зеленский обманул Макрона и МеркельВладимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России."Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно – необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался", – заявил Лавров. По его словам, через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского – ред.) сказал: "Да нет, это он их всех надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, украина, крым, мид россии, сергей лавров, интервью, сша, евросоюз
россия, в мире, политика, украина, крым, мид россии, сергей лавров, интервью, сша, евросоюз
Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском
14:29 28.12.2023 (обновлено: 14:44 28.12.2023)
Россия готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", – заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, сообщил российский министр.
"Мы готовимся к тому, что цели, которые были поставлены, будут реализованы. Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – заявил Лавров.
Глава МИД РФ также назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".
Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины.
"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал он.
О "Формуле мира" Зеленского
"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ.
"Целью было заставить их (страны – ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность, главное – "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", – рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира".
По его мнению, западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, попросту пытаются их "развести".
"То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: "Вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад – только вперед. Утвердить, как они есть". Пытаются... Такая разводка, говоря по-русски", – заявил Лавров.
Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельных пунктов "формулы" Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.
О тайной встрече с участием стран Запада
Глава МИД РФ сообщил, что 10 дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств глобального Юга.
"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – сказал министр.
При этом Лавров отметил, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
"Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале – аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать", – добавил он.
Зеленский предал украинский народ
Глава МИД РФ заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ.
"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык – русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", – сказал Лавров.
Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
Как Зеленский обманул Макрона и Меркель
Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России.
"Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно – необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался", – заявил Лавров.
По его словам, через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского – ред.) сказал: "Да нет, это он их всех надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время".