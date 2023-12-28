https://sputnik-georgia.ru/20231228/mer-tbilisi-obeschaet-zavershit-obnovlenie-prospekta-tsereteli-v-yanvare-285295999.html

Мэр Тбилиси обещает завершить обновление проспекта Церетели в январе

Мэр Тбилиси обещает завершить обновление проспекта Церетели в январе

На проспекте Церетели поменяли сети внешнего освещения, подземные коммуникации, обновили старую проезжую часть 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает завершить ремонтные работы проспекта Церетели в намеченные сроки, то есть в январе, об этом градоначальник заявил в эфире телекомпании "Имеди". Масштабный ремонт проспекта Церетели начался в мае 2023 года. По словам мэра, обновление улиц продолжится и в будущем. "Я понимаю, что такие проекты не удается осуществить без дискомфорта в плане передвижения, шум, грязь и так далее. Но мы же не с неба свалились, все знаем и понимаем, но по-другому невозможно", – заявил Каладзе. По словам мэра, он гордится теми проектами, которые осуществляются на данный момент в Тбилиси. Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели >>Каладзе анонсировал начало обновления Руставели. Мэр уточнил, что сначала будут приведены в порядок здания, фасады со своим художественным освещением, и только после этого начнется обновление самого проспекта. На проспекте Церетели поменяли сети внешнего освещения, подземные коммуникации, обновили старую проезжую часть. Проспект Церетели – один из важнейших дорог города. Она давно нуждалась в ремонте, и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн). С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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