https://sputnik-georgia.ru/20231228/net-nikakoy-ugrozy--glava-sakrebulo-o-stroitelstve-neboskrebov-v-tbilisi-285302601.html

Нет никакой угрозы – глава сакребуло о строительстве небоскребов в Тбилиси

Нет никакой угрозы – глава сакребуло о строительстве небоскребов в Тбилиси

Город будет развиваться и такие инвестиции, инвестиционные проекты важны для нас, заявил глава сакребуло 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T13:25+0400

2023-12-28T13:25+0400

2023-12-28T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Реализация проекта застройки рядом с бассейном "Лагуна Вере" в центре Тбилиси не представляет угрозы, проект очень важен для города и полностью соответствует генеральному плану, заявил председатель сакребуло (горсовет) Тбилиси Георгия Ткемаладзе, Депутаты сакребуло от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" заявили о рисках в плане безопасности и экологии в связи с планируемым строительством зданий в 40 и 52 этажа в районе бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси. Они подчеркнули, что строительством займется компания "Костава 69", принадлежащая фонду основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "Карту". "Мы берем на себя полную ответственность за развитие города и считаем, что город обязательно должен развиваться", – подчеркнул глава сакребуло. "Город будет развиваться, и такие инвестиции, инвестиционные проекты важны для нас. Соответственно, решение будет положительным", – заявил Ткемаладзе. Сакребуло Тбилиси 25 августа 2023 года, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. "Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В середине января текущего года стало известно, что благотворительный фонд "Карту" передал территорию бассейна в собственность мэрии. Проект застройки: за и противУ оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых – вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густонаселенными районами Тбилиси – Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"? >>Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озеленена в соответствии с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев. Что будет с бассейном Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент", которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кахидзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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