https://sputnik-georgia.ru/20231228/oppozitsionery-schitayut-chto-vtyanuli-gruzinskuyu-mechtu-v-proigryshnuyu-igru---deputat-285292343.html

Оппозиционеры считают, что втянули "Грузинскую мечту" в проигрышную игру – депутат

Оппозиционеры считают, что втянули "Грузинскую мечту" в проигрышную игру – депутат

Партия экс-премьера страны Георгия Гахария настаивает на переводе Саакашвили в тюрьму, а "Нацдвижение" категорически против 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T09:01+0400

2023-12-28T09:01+0400

2023-12-28T09:27+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Оппозиционные партии создали буферную зону для правящей "Грузинской мечты", считая, что втянули ее в проигрышную игру в связи с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.Партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" настаивает на переводе Саакашвили из гражданской клиники "Вивамеди" вновь в тюрьму, а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили, выступает категорически против. По его словам, в действительности Саакашвили отбывает наказание, с ним хорошо обращаются, и в больнице он из-за своего диагноза. "Когда врачи скажут, что категорически исключена надобность пребывания этого человека в клинике, он в тот же день будет переведен. Я так считаю", – заявил Мдинарадзе. Он напомнил слова клинического директора клиники "Вивамеди" Зураба Чхаидзе о том, что общее состояние Саакашвили улучшено. Как сказал Чхаидзе, результаты лабораторных исследований все еще заслуживают внимания. Периодически наблюдаются колебания давления, что во многих случаях связано с посетителями.Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страныВ середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. В конце декабря Саакашвили выступил с инициативой создания комитет политической активности и единства. По его словам, в комитете должно быть 20-25 человек, в том числе руководство "Нацдвижения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение