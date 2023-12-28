https://sputnik-georgia.ru/20231228/pochemu-v-gruzii-snizili-tarif-na-elektroenergiyu-otvet-komissii-po-energetike-285313455.html
Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике
Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике
На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации Ингури ГЭС 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T20:10+0400
2023-12-28T20:10+0400
2023-12-28T20:10+0400
экономика
грузия
новости
ингури гэс
тарифы на электроэнергию
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Причиной снижения тарифов на электроэнергию стало завершение ремонта самой крупной ГЭС в Грузии, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению. Комиссия 28 декабря приняла решение снизить потребительские тарифы на электроэнергию в Тбилиси и в регионах на 0,03 лари. С 1 января по 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию в Тбилиси при расходе до 101 киловатта составит 0,15 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0, 19 лари, при расходе более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари. В Грузии снизили тариф на электроэнергию >>Тариф для регионов же на тот же срок при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари за киловатт. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря составляет 2,692 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ингури гэс, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
экономика, грузия, новости, ингури гэс, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике
На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации Ингури ГЭС
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Причиной снижения тарифов на электроэнергию стало завершение ремонта самой крупной ГЭС в Грузии, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению.
Комиссия 28 декабря приняла решение снизить потребительские тарифы на электроэнергию в Тбилиси и в регионах на 0,03 лари.
"На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации "Ингури ГЭС", а также замещение импортированной энергии, выработанной на ТЭС, дешевой энергией в зимний период 2022-2023 года", – говорится в сообщении комиссии.
С 1 января по 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию в Тбилиси при расходе до 101 киловатта составит 0,15 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0, 19 лари, при расходе более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари.
Тариф для регионов же на тот же срок при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари за киловатт.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря составляет 2,692 GEL/$1.