https://sputnik-georgia.ru/20231228/pochemu-v-gruzii-snizili-tarif-na-elektroenergiyu-otvet-komissii-po-energetike-285313455.html

Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике

Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике

На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации Ингури ГЭС 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T20:10+0400

2023-12-28T20:10+0400

2023-12-28T20:10+0400

экономика

грузия

новости

ингури гэс

тарифы на электроэнергию

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Причиной снижения тарифов на электроэнергию стало завершение ремонта самой крупной ГЭС в Грузии, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению. Комиссия 28 декабря приняла решение снизить потребительские тарифы на электроэнергию в Тбилиси и в регионах на 0,03 лари. С 1 января по 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию в Тбилиси при расходе до 101 киловатта составит 0,15 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0, 19 лари, при расходе более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари. В Грузии снизили тариф на электроэнергию >>Тариф для регионов же на тот же срок при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари за киловатт. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря составляет 2,692 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ингури гэс, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии