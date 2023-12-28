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https://sputnik-georgia.ru/20231228/pochemu-v-gruzii-snizili-tarif-na-elektroenergiyu-otvet-komissii-po-energetike-285313455.html
Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике
Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике
На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации Ингури ГЭС 28.12.2023, Sputnik Грузия
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2023-12-28T20:10+0400
экономика
грузия
новости
ингури гэс
тарифы на электроэнергию
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Причиной снижения тарифов на электроэнергию стало завершение ремонта самой крупной ГЭС в Грузии, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению. Комиссия 28 декабря приняла решение снизить потребительские тарифы на электроэнергию в Тбилиси и в регионах на 0,03 лари. С 1 января по 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию в Тбилиси при расходе до 101 киловатта составит 0,15 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0, 19 лари, при расходе более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари. В Грузии снизили тариф на электроэнергию &gt;&gt;Тариф для регионов же на тот же срок при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари за киловатт. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря составляет 2,692 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, ингури гэс, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
экономика, грузия, новости, ингури гэс, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике

20:10 28.12.2023
© Sputnik / Vladimir UmikashviliИнгури ГЭС
Ингури ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации Ингури ГЭС
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Причиной снижения тарифов на электроэнергию стало завершение ремонта самой крупной ГЭС в Грузии, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению.
Комиссия 28 декабря приняла решение снизить потребительские тарифы на электроэнергию в Тбилиси и в регионах на 0,03 лари.

"На снижение тарифа повлияло увеличение в корзине закупок доли дешевой электроэнергии в результате завершения реабилитации "Ингури ГЭС", а также замещение импортированной энергии, выработанной на ТЭС, дешевой энергией в зимний период 2022-2023 года", – говорится в сообщении комиссии.

С 1 января по 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию в Тбилиси при расходе до 101 киловатта составит 0,15 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0, 19 лари, при расходе более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари.
В Грузии снизили тариф на электроэнергию >>
Тариф для регионов же на тот же срок при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари за киловатт, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари за киловатт.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря составляет 2,692 GEL/$1.
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