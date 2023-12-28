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Связи между Патриархиями Грузии и России важны – грузинский священник
Связи между Патриархиями Грузии и России важны – грузинский священник
Митрополит Николоз заявил, что он также приветствует установление безвизового режима между Грузией и Россией 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T14:51+0400
2023-12-28T14:51+0400
2023-12-28T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Связи между Патриархиями Грузии и России важны, ведь без этого не может быть речи о развитии отношений между двумя странами, сказал митрополит Ахалкалаки, Кумудро и Кари Николоз (Пачуашвили). По словам митрополита Ахалкалакского, он присутствовал на конференции имени перового директора музея Андрея Рублева в Москве Давида Арсенишвили, где обсуждался список лиц, подлежащих канонизации. Речь идет о божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 24 мая, которую провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По словам митрополита Николоза, он так же приветствует установление безвизового режима между Грузией и Россией, как приветствовал в свое время отмену визового режима для граждан России тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. "Заслуга Михаила Саакашвили в том, что, несмотря на августовскую войну, он полностью отменил визовый режим для граждан России. Конечно, если они не нарушили закон об оккупации", – сказал митрополит Ахалкалакский. Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл >>Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии был введен с 15 мая текущего года. Впервые за последние 23 года граждане Грузии могут ездить в Россию без виз. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны августа 2008 года Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, россия, патриархия грузии, михаил саакашвили, ахалкалаки
Связи между Патриархиями Грузии и России важны – грузинский священник
Митрополит Николоз заявил, что он также приветствует установление безвизового режима между Грузией и Россией
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Связи между Патриархиями Грузии и России важны, ведь без этого не может быть речи о развитии отношений между двумя странами, сказал митрополит Ахалкалаки, Кумудро и Кари Николоз (Пачуашвили).
По словам митрополита Ахалкалакского, он присутствовал на конференции имени перового директора музея Андрея Рублева в Москве Давида Арсенишвили, где обсуждался список лиц, подлежащих канонизации.
"Я был на конференции в Москве. Я бываю там часто, и это известно общественности. Я был на службе вместе с Кириллом (прим. Патриарх Московский и Всея Руси) в мае, и с тех пор я с ним не связывался. Я думаю, что эти связи обязательно должны существовать, потому как без этого ни о каких переговорах и развитии отношений речи быть не может", – сказал владыка Николоз.
Речь идет о божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 24 мая, которую провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
По словам митрополита Николоза, он так же приветствует установление безвизового режима между Грузией и Россией, как приветствовал в свое время отмену визового режима для граждан России тогдашним президентом Михаилом Саакашвили.
"Заслуга Михаила Саакашвили в том, что, несмотря на августовскую войну, он полностью отменил визовый режим для граждан России. Конечно, если они не нарушили закон об оккупации", – сказал митрополит Ахалкалакский.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии был введен с 15 мая текущего года. Впервые за последние 23 года граждане Грузии могут ездить в Россию без виз.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны августа 2008 года Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.