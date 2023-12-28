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"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более трех тысяч грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более трех тысяч грузовиков
"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T11:31+0400
2023-12-28T11:31+0400
2023-12-28T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Более трех тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром."Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено >>Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 3 073 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, северная осетия, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, россия, новости, северная осетия, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более трех тысяч грузовиков
"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Более трех тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 3 073 грузовых автомобиля.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.