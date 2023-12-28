https://sputnik-georgia.ru/20231228/zakrutili-politicheskiy-roman--deputat-o-partnerstve-eks-lidera-natsdvizheniya-s-lelo-285306466.html

Закрутили политический роман – депутат о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"

Закрутили политический роман – депутат о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"

Оппозиционные политики Мамука Хазарадзе и Ника Мелия обманывают общественность, заявил Гурам Мачарашвили 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T16:40+0400

2023-12-28T16:40+0400

2023-12-28T16:40+0400

политика

грузия

новости

мамука хазарадзе

гурам мачарашвили

ника мелия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Председатель партии "Лело для Грузии", банкир Мамука Хазарадзе утверждает, что борется против крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а сам закрутил политический роман с ее бывшим председателем Никой Мелия, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. О намерении стратегического партнерства с Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу, Хазарадзе заявил во вторник. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года. Теперь избиратели Хазарадзе тоже в замешательстве, так как не могут разобраться с кем он сотрудничает, отметил депутат. Представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело">>По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, гурам мачарашвили, ника мелия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024