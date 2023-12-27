https://sputnik-georgia.ru/20231227/u-nikh-odin-khozyain--kaladze-o-partnerstve-eks-lidera-natsdvizheniya-s-lelo-285283867.html

У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"

У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"

Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с Мелия, который объявил об уходе из "Нацдвижения" 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T19:58+0400

2023-12-27T19:58+0400

2023-12-27T19:58+0400

грузия

политика

новости

мамука хазарадзе

каха каладзе

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия всегда были под одним крылом – "Нацдвижения", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе касательно предстоящего стратегического партнерства этих политиков. О намерении стратегического партнерства с Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу, Хазарадзе заявил во вторник. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года. Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". "Я могу сказать одно: они не проводят интересы этой страны, у них другие интересы... Соответственно, общество все очень хорошо понимает и каждому укажет на соответствующее место на выборах 2024 года", – заявил Каладзе. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Экс-лидер "Нацдвижения" и "Лело" станут стратегическими партнерами?>>Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события>>Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, каха каладзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии