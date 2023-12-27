https://sputnik-georgia.ru/20231227/u-nikh-odin-khozyain--kaladze-o-partnerstve-eks-lidera-natsdvizheniya-s-lelo-285283867.html
У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"
У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"
Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с Мелия, который объявил об уходе из "Нацдвижения" 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T19:58+0400
2023-12-27T19:58+0400
2023-12-27T19:58+0400
грузия
политика
новости
мамука хазарадзе
каха каладзе
ника мелия
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
лело для грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283381760_194:323:2048:1366_1920x0_80_0_0_9b84bba5d14f8e5e11c38af68161a577.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия всегда были под одним крылом – "Нацдвижения", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе касательно предстоящего стратегического партнерства этих политиков. О намерении стратегического партнерства с Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу, Хазарадзе заявил во вторник. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года. Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". "Я могу сказать одно: они не проводят интересы этой страны, у них другие интересы... Соответственно, общество все очень хорошо понимает и каждому укажет на соответствующее место на выборах 2024 года", – заявил Каладзе. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Экс-лидер "Нацдвижения" и "Лело" станут стратегическими партнерами?>>Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события>>Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283381760_497:304:1913:1366_1920x0_80_0_0_c871c9da38ab9f21b61c5aa37daac314.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, каха каладзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, каха каладзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело"
Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с Мелия, который объявил об уходе из "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия всегда были под одним крылом – "Нацдвижения", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе касательно предстоящего стратегического партнерства этих политиков.
О намерении стратегического партнерства с Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу, Хазарадзе заявил во вторник. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года.
"Это им решать, кто с кем и как будет, и кто где продолжит деятельность. Они никогда не были порознь, они были одной командой и были объединены под крылом "Нацдвижения". Сегодня они могут быть по отдельности, но у этих людей один хозяин, и мы все очень хорошо знаем, откуда и как они управляются", – заявил Каладзе.
Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
"Я могу сказать одно: они не проводят интересы этой страны, у них другие интересы... Соответственно, общество все очень хорошо понимает и каждому укажет на соответствующее место на выборах 2024 года", – заявил Каладзе.
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.