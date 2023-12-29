https://sputnik-georgia.ru/20231229/bankam-gruzii-udastsya-sokhranit-svoyu-stabilnost-pri-stressovoy-situatsii--natsbank-285315946.html

Банкам Грузии удастся сохранить свою стабильность при стрессовой ситуации – Нацбанк

Банкам Грузии удастся сохранить свою стабильность при стрессовой ситуации – Нацбанк

При сценарии экстремального стресса только одному банку требуется дополнительный капитал, а у нескольких банков первичный капитал поддерживается на минимально... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T10:14+0400

2023-12-29T10:14+0400

2023-12-29T10:14+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a92733e07dd2c028064ebe95745815bb.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Интерактивный стресс-текст показал, что банки Грузии смогут справиться в макрофинансовыми шоками и сохранят свою стабильность, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. Интерактивный стресс-тест – ежегодно обновляемый инструмент, способствующий повышению финансовой прозрачности коммерческих банков. С помощью интерактивной платформы заинтересованная общественность может выбрать гипотетический стрессовый сценарий для каждой макроэкономической переменной и наблюдать за динамикой коэффициента достаточности капитала коммерческого банка. По данным Нацбанка, при сценарии экстремального стресса только одному банку требуется дополнительный капитал, а у нескольких банков первичный капитал поддерживается на минимально необходимом уровне. "Банковский сектор отвечает минимальным требованиям к капиталу даже при экстремальных сценариях. Подробные результаты интерактивного стресс-теста для различных комбинаций макроэкономических сценариев можно найти на сайте Национального банка", – говорится в сообщении. Нацбанк указывает, что стресс-сценарии и допущения стресс-тестирования не являются и не могут считаться прогнозами Национального банка. Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора >>"Эти предположения представляют собой лишь теоретическое моделирование, которое в случае реализации используется для оценки устойчивости финансового сектора. В зависимости от определения и цели стресс-теста сценарии, на которых основан стресс-тест, должны быть достаточно серьезными, маловероятными, но допустимыми", – отмечает Нацбанк. По данным Нацбанка, при моделировании интерактивного стресс-теста использовались данные за второй квартал 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальный банк грузии