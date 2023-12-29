https://sputnik-georgia.ru/20231229/k-yubileyu-gruzinskoy-valyuty-natsbank-vypustit-spetsialnuyu-banknotu-285335713.html

К юбилею грузинской валюты Нацбанк выпустит специальную банкноту

К юбилею грузинской валюты Нацбанк выпустит специальную банкноту

Коллекционная банкнота будет выпущена в 2025 году как символ того, что 25 сентября 1995 года в оборот была запущена новая национальная валюта 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T23:31+0400

2023-12-29T23:31+0400

2023-12-29T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на создание первой в стране юбилейной банкноты, посвященной предстоящему 30-летнему юбилею грузинской национальной валюты – лари. Банкнота будет номиналом 50 лари. Прием конкурсных работ начнется 8 января 2024 года и продлится до 11 марта. По условиям конкурса банкнота должна с одной стороны показывать современную Грузию и лари как независимую валюту европейской страны с важными проектами и достижениями, зданием Нацбанка и картой ЕС с Грузией. Вниманию коллекционеров! Новые монеты из серии "Цари Грузии" поступят в продажу >>А вот вторая сторона банкноты будет исторической и должна рассказывать о пути грузинской валюты со времен колхидского тетри, об истории страны с использованием исторических и культурных визуальных отсылок. Коллекционная банкнота будет выпущена в 2025 году как символ того что 25 сентября 1995 года в оборот была запущена новая национальная валюта, лари, которая со 2 октября стала единственным законным средством оплаты на территории страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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