https://sputnik-georgia.ru/20231229/lider-gruzinskoy-mechty-raskryl-plany-prezidenta-gruzii-k-vyboram-285326121.html
Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам
Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T16:33+0400
2023-12-29T16:33+0400
2023-12-29T16:33+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
нино ломджария
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ведется разработка плана по участию президента Грузии Саломе Зурабишвили в предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее Кобахидзе заявил, что план состоит в том, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна выступить на выборах двумя фронтами. По словам Кобахидзе, помимо "Нацдвижения", будет еще одно новое объединение, в состав которого войдет Зурабишвили вместе с другими оппозиционными партиями. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Президент Грузии представляет радикальное крыло оппозиции – Каладзе>>Как ранее заявил Кобахидзе, с большой вероятностью, вместе с Зурабишвили в новом объединение войдет партия "Лело для Грузии", партия экс-премьера Грузии Гахария Гахария "За Грузию", бывший Народный защитник Нино Ломджария, экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также бывший председатель "Нацдвижение" Ника Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу. Представители правящей партии "Грузинской мечты" называют эти партии коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, нино ломджария, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, нино ломджария, парламентские выборы в грузии 2024
Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ведется разработка плана по участию президента Грузии Саломе Зурабишвили в предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе заявил, что план состоит в том, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна выступить на выборах двумя фронтами. По словам Кобахидзе, помимо "Нацдвижения", будет еще одно новое объединение, в состав которого войдет Зурабишвили вместе с другими оппозиционными партиями.
"Одним из основных разрабатываемых планов является участие Саломе Зурабишвили в парламентских выборах вместе с этими субъектами. Для этого в августе-сентябре она может уйти с должности и непосредственно принять участие в выборах. Она мало что теряет, ее полномочия и так истекают до конца года", – отметил Кобахидзе.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.
Как ранее заявил Кобахидзе, с большой вероятностью, вместе с Зурабишвили в новом объединение войдет партия "Лело для Грузии", партия экс-премьера Грузии Гахария Гахария "За Грузию", бывший Народный защитник Нино Ломджария, экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также бывший председатель "Нацдвижение" Ника Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу.
Представители правящей партии "Грузинской мечты" называют эти партии коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.