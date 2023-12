Мировой гигант развлекательной индустрии вышел на грузинский рынок

https://sputnik-georgia.ru/20231229/mirovoy-gigant-razvlekatelnoy-industrii-vyshel-na-gruzinskiy-rynok-285328989.html

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Американская компания по организации концертов звезд мировой величины Live Nation вышла на грузинский рынок и будет сотрудничать с концертным залом Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили (регион Гурия), сообщает телеканал "Имеди". Live Nation – мировой магнат индустрии развлечений, который работает в 40 странах, а Грузия стала 41-й страной-партнером. Live Nation ежегодно организует около 45 тысяч концертов и более 100 фестивалей по всему миру. Среди них крупнейшие мировые фестивали Mad Cool и Lollapalooza. Live Nation проводит концерты и турне таких артистов, как Madonna, Jay-Z, Coldplay, The Weeknd и другие. Компании также принадлежит крупнейшая в мире платформа по продаже билетов Ticketmaster, которая продает семь билетов в секунду по всему миру. Комплекс в Шекветили выведет туризм Грузии на новый уровень – вице-премьер>>После успешного сотрудничества с Black Sea Arena в 2023 году компания Live Nation решила выйти на рынок Грузии. Грузия – первая и единственная страна региона, которая станет местом проведения мероприятий под эгидой Live Nation, тем самым дополнительно привлекая заинтересованных в индустрии как местных, так и туристов из разных стран. Первый год сотрудничества Black Sea Arena и Live Nation оказался плодотворным: два полностью аншлаговых стадиона за месяц, до 30 тысяч проданных билетов за 7 часов и дважды проданный чартер из соседней страны – это неполный список прецедентов во время первого сезона программы Starring Georgia. Starring Georgia – это двухлетняя кампания, организованная премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которая проводится совместно с командой Black Sea Arena. В рамках первого сезона кампании Грузия уже принимала таких известных мировых звезд, как Imagine Dragons, Бруно Марс, The Killers, Дэмиан Лазарус, All Day I Dream. Всего 5 мероприятий, которые прошли в социальном пространстве и на 2 крупнейших стадионах Грузии, помимо Black Sea Arena, приняли до 100 тысяч меломанов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

