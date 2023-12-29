https://sputnik-georgia.ru/20231229/na-skolko-vyrastet-ekonomika-gruzii-v-2023-godu--otvet-zamministra-285333854.html

На сколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – ответ замминистра

На сколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – ответ замминистра

Экономическому росту способствовали тенденции, наблюдаемые в сфере инвестиционной деятельности, а также показатели доходов от экспорта товаров и туризма... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T21:23+0400

2023-12-29T21:23+0400

2023-12-29T21:23+0400

экономика

грузия

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Экономика Грузии вырастет примерно на 7% в 2023 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2023 года составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. По словам замминистра, по данным за январь-ноябрь, положительный вклад в экономический рост внесли сферы торговли, строительства, транспорта и складирования, информационных коммуникации, а также банковский и страховой деятельности. "Экономическому росту способствовали тенденции, наблюдаемые в сфере инвестиционной деятельности, а также показатели доходов от экспорта товаров и туризма. Мы ожидаем, что 2024 год продолжится с еще более позитивными тенденциями и положительная динамика, которая зафиксирована в экономике Грузии за последние три года, сохранится и продолжится", – сказал Цинцадзе. Грузия может искоренить бедность в ближайшие годы – лидер "Грузинской мечты" >>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году - 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии