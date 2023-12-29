https://sputnik-georgia.ru/20231229/gruziya-mozhet-iskorenit-bednost-v-blizhayshie-gody--lider-gruzinskoy-mechty-285332817.html

Грузия может искоренить бедность в ближайшие годы – лидер "Грузинской мечты"

Грузия может искоренить бедность в ближайшие годы – лидер "Грузинской мечты"

Главное для правительства – последовательно продолжать заботиться о развитии страны, что должно быть основной повесткой дня, заявил депутат 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T20:35+0400

2023-12-29T20:35+0400

2023-12-29T20:35+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

мвф

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Проблема с бедностью населения в Грузии будет решена при условии, что правительство продолжит вести правильную политику, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. По его словам, главное для правительства – последовательно продолжать заботиться о развитии страны, что должно быть основной повесткой дня. Кобахидзе отметил положительную тенденцию роста экономики за последние годы. "Если мы посмотрим на данные Всемирного банка, МВФ в целом, они говорят нам, что наша экономика составляла 16 миллиардов долларов в начале 2021 года и стала 30 миллиардов долларов в конце этого года. Такого скачка в экономике у нас не было до сих пор. Мы прошли через сложные процессы в экономическом плане", – отметил он. Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер >>Кобахидзе напомнил, что с 2012 года, с тех пор как у власти парвящая партия, страна пережила два кризиса, в том числе в 2020 году. "Первый кризис был связан с первой войной на Украине. В 2015-2016 годах случился валютный кризис, который вызвал серьезные экономические и социальные проблемы. Затем уже был ковид, который вызвал экономический спад, инфляцию и т. д. Из-за этого у нас не было завидных экономических показателей, хотя эти три года, после 2020 года, были особыми", – сказал он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Глава Минэкономики Грузии: уровень бедности в стране достиг исторического минимума >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2023 года составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, мвф