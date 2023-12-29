https://sputnik-georgia.ru/20231229/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--ekspert-o-vliyanii-povysheniya-tarifa-na-vodu-285328692.html
Подорожает ли хлеб в Грузии – эксперт о влиянии повышения тарифа на воду
Подорожает ли хлеб в Грузии – эксперт о влиянии повышения тарифа на воду
Тариф на воду для населения остается неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета он вырастет с 1 января 2024 года 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T17:37+0400
2023-12-29T17:37+0400
2023-12-29T17:37+0400
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рустави
мцхета
тарифы на электроэнергию
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
хлеб
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифа на воду для коммерческих объектов не отразится на цене хлеба, она останется неизменной, заявил глава Ассоциации производителей хлеба Грузии Малхаз Долидзе. По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) тариф на воду для населения остается неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета вырастет с 1 января 2024 года. "На данном этапе повышение стоимости хлеба исключено", – заявил Долидзе. Повышение тарифаПо решению GNERC в Мцхета и Тбилиси тариф на воду за 1 кубометр увеличивается на 2,3 лари, а в Рустави – на 2,8 лари за кубометр. Согласно решению Комиссии, новый непотребительский тариф в Тбилиси и Мцхета установлен на уровне 8,8 лари за кубометр, а в Рустави – 6,5 лари за кубометр. Установленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года. Для кого вырастет тариф на воду в Грузии >>Как отметили в комиссии, изменение тарифов на водоснабжение связано с необходимостью ремонта и замены амортизированной инфраструктуры водоснабжения в Тбилиси, Мцхета и Рустави. Между тем комиссия снизила тариф на 0,03 лари за электроэнергию с 1 января 2024 года для бытовых и небытовых потребителей столицы и регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, рустави, мцхета, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, хлеб
грузия, экономика, новости, тбилиси, рустави, мцхета, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, хлеб
Подорожает ли хлеб в Грузии – эксперт о влиянии повышения тарифа на воду
Тариф на воду для населения остается неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета он вырастет с 1 января 2024 года
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифа на воду для коммерческих объектов не отразится на цене хлеба, она останется неизменной, заявил глава Ассоциации производителей хлеба Грузии Малхаз Долидзе.
По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) тариф на воду для населения остается неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета вырастет с 1 января 2024 года.
"На данном этапе повышение стоимости хлеба исключено", – заявил Долидзе.
По решению GNERC в Мцхета и Тбилиси тариф на воду за 1 кубометр увеличивается на 2,3 лари, а в Рустави – на 2,8 лари за кубометр.
Согласно решению Комиссии, новый непотребительский тариф в Тбилиси и Мцхета установлен на уровне 8,8 лари за кубометр, а в Рустави – 6,5 лари за кубометр.
Установленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года.
Как отметили в комиссии, изменение тарифов на водоснабжение связано с необходимостью ремонта и замены амортизированной инфраструктуры водоснабжения в Тбилиси, Мцхета и Рустави.
Между тем комиссия снизила тариф на 0,03 лари за электроэнергию с 1 января 2024 года для бытовых и небытовых потребителей столицы и регионов.