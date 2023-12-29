https://sputnik-georgia.ru/20231229/prokuratura-gruzii-predyavila-obvineniya-moshennikam-ovladevshim-imuschestvom-inostrantsev-285324905.html

Прокуратура Грузии предъявила обвинения присвоившим имущество иранцев

Прокуратура Грузии предъявила обвинения присвоившим имущество иранцев

Ущерб иностранцев превысил 3,2 миллиона лари 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T14:35+0400

2023-12-29T14:35+0400

2023-12-29T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения девяти подозреваемым в завладении обманным путем недвижимостью граждан Ирана и легализацией незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, члены преступной группы представили в Национальное агентство публичного реестра поддельные доверенности. Эти доверенности предоставляли обвиняемым, как представителям собственников недвижимости, право в любой форме распоряжаться недвижимостью иранцев в Тбилиси и Батуми.На основании этой доверенности обвиняемые обманным путем завладели 15 объектами недвижимости, принадлежащими 19 потерпевшим, общей площадью более 2,4 тысячи кв. м, что причинило имущественный ущерб в крупном размере – более 3,2 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов). Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы>>Для того, чтобы скрыть источник происхождения имущества, его истинную природу и реального владельца, обвиняемые на основании фиктивного договора оформили недвижимость, которой завладели обманным путем, на своих знакомых, а затем реализовали ее. В результате члены преступной группы получили особо крупный доход в размере 727 455 лари (более 270 тысяч долларов), сказано в сообщении прокуратуры.По данным прокуратуры, двоим предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии – "Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Троим предъявлены обвинения в "легализации незаконных доходов совершенных группой лиц, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере", что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Остальные четверо обвиняются в "мошенничестве в крупном размере", что предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет. На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношение шестерых обвиняемых, из которых пять человек были объявлены в розыск. А трое обвиняемых были освобождены под залог. Следствие продолжается с целью выявления других лиц, причастных к преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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