https://sputnik-georgia.ru/20231225/borba-s-prestupnymi-koll-tsentarmi-v-gruzii-ustanovleny-predpolagaemye-organizatory-285202461.html
Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы
Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T15:08+0400
2023-12-25T15:08+0400
2023-12-25T15:28+0400
грузия
новости
происшествия
давид кезерашвили
давид тодуа
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
bbc
германия
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Уголовное преследование в отношении троих организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юрлица начала генпрокуратура Грузии при сотрудничестве с агентством Евросоюза, имеющим дело с судебными органами (Eurojust) и компетентными органами Германии, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, члены организованной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Сотрудники колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами Германии, знакомились с ними под вымышленными именами, предоставляли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали принять участие в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группировкой. Операторы убеждали клиентов, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. На самом деле средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, они присваивали мошенническим путем. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>Для того, чтобы легализовать нелегально полученные денежные средства в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, находящимся под контролем преступной группы, деньги пускали в экономический оборот с различными целями, в том числе для покупки недвижимости.Уголовное преследование в отношении всех пятерых обвиняемых начато по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Следствие также наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари, лишив их таким образом возможности в дальнейшем им распоряжаться и сокрыть. Для обеспечения ареста упомянутого имущества преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры, отмечено в сообщении ведомства. Преступный колл-центр накрыли в Тбилиси>>Следует отметить, что организаторы преступления уже были привлечены к ответственности за коммерческое и групповое мошенничество Регенсбургским областным судом Германии. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения для обвиняемых в установленный законом срок. Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений. Кто стоит за преступными колл-центрами Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Экс-министр обороны Грузии не смог позволить себе калькулятор – депутат о соцопросе>>Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными" и отметил, что не имеет ничего общего с преступными колл-центрами". Он официально подал иск против ВВС в мае текущего года Скандальное расследованиеЖурналистское расследование BBC, обнародованное 12 апреля 2023 года, включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, давид тодуа, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, bbc, германия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, давид тодуа, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, bbc, германия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии
Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы
15:08 25.12.2023 (обновлено: 15:28 25.12.2023)
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Уголовное преследование в отношении троих организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юрлица начала генпрокуратура Грузии при сотрудничестве с агентством Евросоюза, имеющим дело с судебными органами (Eurojust) и компетентными органами Германии, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, члены организованной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр.
Сотрудники колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами Германии, знакомились с ними под вымышленными именами, предоставляли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали принять участие в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группировкой.
Операторы убеждали клиентов, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. На самом деле средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, они присваивали мошенническим путем.
Для того, чтобы легализовать нелегально полученные денежные средства в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, находящимся под контролем преступной группы, деньги пускали в экономический оборот с различными целями, в том числе для покупки недвижимости.
"По этой схеме организованная группа легализовала незаконный доход в размере десятков миллионов лари, полученных мошенническим путем", – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Уголовное преследование в отношении всех пятерых обвиняемых начато по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Следствие также наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари, лишив их таким образом возможности в дальнейшем им распоряжаться и сокрыть.
Для обеспечения ареста упомянутого имущества преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры, отмечено в сообщении ведомства.
Следует отметить, что организаторы преступления уже были привлечены к ответственности за коммерческое и групповое мошенничество Регенсбургским областным судом Германии.
Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения для обвиняемых в установленный законом срок.
Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений.
Кто стоит за преступными колл-центрами
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов.
Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными" и отметил, что не имеет ничего общего с преступными колл-центрами". Он официально подал иск против ВВС в мае текущего года
Скандальное расследование
Журналистское расследование BBC, обнародованное 12 апреля 2023 года, включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.
Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.
Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC.
По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.