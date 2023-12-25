https://sputnik-georgia.ru/20231225/borba-s-prestupnymi-koll-tsentarmi-v-gruzii-ustanovleny-predpolagaemye-organizatory-285202461.html

Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы

Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T15:08+0400

2023-12-25T15:08+0400

2023-12-25T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Уголовное преследование в отношении троих организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юрлица начала генпрокуратура Грузии при сотрудничестве с агентством Евросоюза, имеющим дело с судебными органами (Eurojust) и компетентными органами Германии, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, члены организованной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Сотрудники колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами Германии, знакомились с ними под вымышленными именами, предоставляли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали принять участие в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группировкой. Операторы убеждали клиентов, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. На самом деле средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, они присваивали мошенническим путем. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>Для того, чтобы легализовать нелегально полученные денежные средства в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, находящимся под контролем преступной группы, деньги пускали в экономический оборот с различными целями, в том числе для покупки недвижимости.Уголовное преследование в отношении всех пятерых обвиняемых начато по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Следствие также наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари, лишив их таким образом возможности в дальнейшем им распоряжаться и сокрыть. Для обеспечения ареста упомянутого имущества преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры, отмечено в сообщении ведомства. Преступный колл-центр накрыли в Тбилиси>>Следует отметить, что организаторы преступления уже были привлечены к ответственности за коммерческое и групповое мошенничество Регенсбургским областным судом Германии. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения для обвиняемых в установленный законом срок. Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений. Кто стоит за преступными колл-центрами Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Экс-министр обороны Грузии не смог позволить себе калькулятор – депутат о соцопросе>>Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными" и отметил, что не имеет ничего общего с преступными колл-центрами". Он официально подал иск против ВВС в мае текущего года Скандальное расследованиеЖурналистское расследование BBC, обнародованное 12 апреля 2023 года, включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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