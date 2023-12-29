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Растет экспорт мандаринов из Грузии
Растет экспорт мандаринов из Грузии
За отчетный период объем экспорта увеличился на 141%, а стоимость продукции выросла на 191% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T15:33+0400
2023-12-29T15:33+0400
2023-12-29T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 29,3 тысячи тонн мандаринов общей стоимостью 19,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. По данным Минсельхоза, за отчетный период объем экспорта увеличился на 141%, а стоимость продукции выросла на 191% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как выбрать вкусные и сладкие мандарины? Советы экспертов >>Председатель правительства Аджарии сообщил, что по решению местного правительства субсидия на нестандартные мандарины в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 0,10 лари и установлена на уровне 0,25 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,5 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,30 лари. В Аджарии 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, аджария, мандарины
экономика, грузия, новости, аджария, мандарины
Растет экспорт мандаринов из Грузии
За отчетный период объем экспорта увеличился на 141%, а стоимость продукции выросла на 191% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 29,3 тысячи тонн мандаринов общей стоимостью 19,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца.
По данным Минсельхоза, за отчетный период объем экспорта увеличился на 141%, а стоимость продукции выросла на 191% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Председатель правительства Аджарии сообщил, что по решению местного правительства субсидия на нестандартные мандарины в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 0,10 лари и установлена на уровне 0,25 лари за 1 килограмм промышленного мандарина.
Сумма субсидии прибавляется к 0,5 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,30 лари.
В Аджарии 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов.
В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых.