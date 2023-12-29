https://sputnik-georgia.ru/20231229/samye-tyazhelye-patsienty-ostavalis-bez-lekarstv---ministr-o-skandale-s-tsenami-v-gruzii-285329998.html

Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии

Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии

Из-за высоких цен на медикаменты был преждевеременно исчерпан лимит Минздрава на закупку медикаментов для онкопациентов 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T17:46+0400

2023-12-29T17:46+0400

2023-12-29T18:25+0400

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Граждане Грузии, при этом самые тяжелые пациенты, оставались без лекарств из-за искусственного роста цен на онкологические препараты со стороны фармацевтических компаний, поскольку запасы заканчивались раньше времени, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили на брифинге. Агентство конкуренции установило, что в 2021-2023 годах (включая август) компании Aversi, PSP, GEPHA (в которую входят GPC и Pharmadepot), Mermisi сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы. Они оштрафованы более чем на 52,7 миллиона лари (более 19,5 млн долларов) за нарушение 7-й статьи закона "О конкуренции" (договор, решение и согласованные деяния, ограничивающие конкуренцию). Благодаря заключению Национального агентства конкуренции подтвердилось, что компании целенаправлено пытались использовать против людей, при этом против самых тяжелых пациентов, против государства самый коварный метод – увеличение цен на медикаменты, отметил он. Имел место сговор, была попытка искусственного саботажа, создания искусственного дефицита конкретных лекарств, сообщил министр. Агентство выявило 42 медикамента, на которые у всех четырех фармкомпаний были совершенно одинаковые цены. Крупнейшие фармкомпании Грузии оштрафовали почти на 53 млн лари>>Между тем компании Aversi, PSP и Mermisi планируют обжаловать решение Агентства конкуренции в суде. Сообщение об этом распространила Ассоциация фармацевтических компаний Грузии. В заявлении отмечено, что эти компании не согласны с решением агентства конкуренции. В середине декабря Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции с просьбой изучить данный вопрос. В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раза дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Агентство конкуренции также выявило факты создания искусственного дефицита на жизненно важные препараты, например препарат для лечения эпилепсии. По оценке Агентства конкуренции, данное действие считается тяжелой формой нарушения законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, минздрав