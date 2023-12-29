https://sputnik-georgia.ru/20231229/skandal-s-tsenami-na-lekarstva-v-gruzii--agentstvo-konkurentsii-oshtrafovalo-farmkompanii--285325839.html

Скандал с ценами на лекарства в Грузии – Агентство конкуренции оштрафовало фармкомпании

Скандал с ценами на лекарства в Грузии – Агентство конкуренции оштрафовало фармкомпании

Агентство конкуренции установило, что сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T15:10+0400

2023-12-29T15:10+0400

2023-12-29T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четыре фармацевтические компании Грузии оштрафованы на более чем 52,7 миллиона лари (более 19,6 миллиона долларов) за нарушение закона "О конкуренции", сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии. В середине декабря 2023 года Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции за изучением вопроса. В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раз дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами. В случае референтных цен, государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Искусственный рост цен и нездоровая конкуренция – Минздрав Грузии обвинил фармкомпании>>Четыре фармкомпании оштрафованы за нарушение 7-й статьи закона "О конкуренции" (договор, решение и согласованные деяния, ограничивающие конкуренцию). Агентство конкуренции установило, что в 2021-2023 годах (включая август) компании Aversi, PSP, "Гефа" (в которую входят GPC и Pharmadepot), Mermisi, сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы. Агентство выявило 42 медикамента, на которые у всех четырех фармкомпаний были совершенно одинаковые цены. Агентство конкуренции также выявило факты создания искусственного дефицита на жизненно важные препараты, например, на препарат для лечения эпилепсии. По оценке Агентства конкуренции, данное действие является тяжелой формой нарушения законодательства. Цены на лекарства в ГрузииЭто не первый случай, когда Минздрав Грузии выступил с обвинениями в отношении фармкомпаний. В феврале 2023 года ведомство также обвинило часть крупных фармкомпаний в искусственном росте цен на некоторые медикаменты.С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами, в противном случае их будут штрафовать.Граждане Грузии в результате фармацевтической реформы сэкономили до 350 миллионов лари (130 млн долларов).Лекарства в Грузии подешевеют?>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортируемых лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.У Минздрава есть доступ к базам фармсектора, ведомство следит, по каким ценам аптеки продают медикаменты.Регулирующий орган в электронном режиме получает информацию об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах лекарств, существующих в стране.Все компании, которые продают фармацевтические продукты и имеют собственную электронную программу учета запасов, передают Минздраву информацию с ее помощью.Те фармкомпании, которые не имеют данную систему, должны вводить нужную информацию в электронную систему, созданную Минздравом.О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года.План действий в сфере фармацевтики Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, минздрав, тбилиси, агентство конкуренции грузии