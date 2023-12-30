https://sputnik-georgia.ru/20231230/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-noyabr-285338989.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за ноябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за ноябрь

Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, профессиональной и... 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T09:01+0400

2023-12-30T09:01+0400

2023-12-30T09:37+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2023 года составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 году – 10,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, профессиональной и научно-технической деятельности, а также торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности, энергетики, а также транспорта и складирования. Что выросло и на сколько По данным за 11 месяцев 2023 года, экспорт вырос на 11,1%, а импорт – на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 5,7 тысячи новых предприятий, примерно на 20,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог, тоннелей, мостов и автобанов. Глава ведомства отметил, что в ноябре 2023 года импорт строительных материалов увеличился на 33%, а импорт цемента и клинкера – на 37% и 38%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – ответ замминистра >>Что касается профессиональной и научно-технической деятельности, то рост был связан с рекламной деятельностью, а также расширением услуг архитектурной деятельности. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями. Показатель реэкспорта легковых автомобилей в ноябре вырос на 82% в основном в направлении Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. Кроме того, выросли объемы торговли продуктами питания, напитками и табаком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"