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Чем запомнится 2023 год – главные для Грузии события мира спорта

Чем запомнится 2023 год – главные для Грузии события мира спорта

Грузия богата не только талантливыми спортсменами, но и может проводить престижные международные соревнования на высоком уровне – это доказал 2023 год 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T17:21+0400

2023-12-31T17:21+0400

2023-12-31T17:25+0400

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Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Бакуриани и Гудаури – эти города в прошлом году зарекомендовали себя организаторам международных турниров. Sputnik Грузия подобрал топ-3 самых значимых для Грузии первенств 2023 года как с игровой, так и с организаторской точки зрения. 1. Чемпионат Европы по футболу среди юношей и исторический результат Грузия в 2023 году впервые приняла у себя турнир масштаба чемпионата Европы среди юношей до 21 года. На правах хозяйки турнира национальная команда Грузии смогла попасть на турнир без отбора и сделала максимум. Грузинские футболисты прошли до 1/4 и добились исторического результата. В первом матче были переиграны португальцы со счетом 2:0. Встречи со сборными Бельгии и Нидерландами U21 завершились вничью – 2:2 и 1:1. Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу в Батуми >>В 1/4 финала в матче против сборной Израиля основное время закончилось со счетом 0:0. Дополнительные два тайма по 15 минут также не выявили победителя. А в серии пенальти израильтяне были точнее (4:3). Чемпионат запомнится и новыми рекордами посещаемости молодежных турниров Европы. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд молодежных турниров Европы. Встречу, проходившую на стадионе имени Борис Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек. 2. Первый чемпионат мира для грузинских баскетболистов и место среди 16 лучшихСборная Грузии по баскетболу впервые за свою историю квалифицировалась на чемпионат мира 2023. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии (77:80). В решающей встрече Грузия не должна была проиграть сопернику с разницей более четырех очков. На чемпионате, который проходил сразу в трех странах (Япония, Филиппины, Индонезия), сборная Грузии добилась еще одного исторического для себя результата – подопечные Илиаса Зуроса попали в число 16 лучших команд мира и вышли из группы. Впервые в истории сборная Грузии по баскетболу сыграет в числе 16 лучших команд на ЧМ >>В третьем матче группового этапа чемпионата мира со счетом 70:59 Грузия обыграла Венесуэлу. Во втором этапе первенства грузинские баскетболисты уступили командам Германии (73:100) и Австралии (84:100). Сразу после возвращения на родину федерация баскетбола Грузии сообщила о том, что Илиас Зурос покинул занимаемую должность, отметив, что ни один тренер не руководил национальной командой так долго – семь лет. Место наставника сборной Грузии до сих пор вакантно. 3. Чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани Грузия успешно приняла чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани в феврале 2023 года и заняла почетное место на спортивной карте мира. На проведение чемпионата было инвестировано около 300 миллионов лари. В рамках подготовки к первенству в Бакуриани были построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний. Успешное проведение престижного турнира открыло для Грузии двери к другим крупным соревнованиям. В частности, в начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS). В зимнем сезоне 2023-2024 годов Бакури примет этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплине сноуборд-кросс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, обзоры, бакуриани, гудаури, тбилиси, футбол, чемпионат мира по баскетболу 2023, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, баскетбол