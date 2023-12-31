https://sputnik-georgia.ru/20231231/kanatnye-dorogi-tramvai-i-rekonstruktsiya-ulits--plan-razvitiya-transporta-tbilisi-285353537.html

Канатные дороги, трамваи и реконструкция улиц – план развития транспорта Тбилиси

Канатные дороги, трамваи и реконструкция улиц – план развития транспорта Тбилиси

Эксперты предложили пустить трамвай из района Диди Дигоми до центра города двумя различными путями – по железной дороге или запустить трамвай по улицам двумя... 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T13:20+0400

2023-12-31T13:20+0400

2023-12-31T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Датская компания Ramboll предложила мэрии Тбилиси план развития транспортных дорог на ближайшие 15 лет, который предполагает среди прочего возвращение в Тбилиси трамваев, развитие канатных дорог и полную реконструкцию центра города. Согласно озвученному плану, одной из рекомендаций компании является возвращение в Тбилиси трамвая. Эксперты предложили пустить трамвай из района Диди Дигоми до центра города двумя различными путями – по железной дороге или запустить трамвай по улицам двумя альтернативными путями. При этом, по их оценке, трамваи городу обойдется в 276 миллионов долларов. Строительство небоскребов у "Лагуны Вере" – сакребуло Тбилиси утвердило проект застройки >>Еще один масштабный проект развития транспорта, предложенный экспертами, это запуск городского поезда по маршруту Тбилиси-Мцхета-Рустави. По их оценке, стоимость такого проекта составит 288 миллионов долларов. Третий проект, предложенный экспертами, – реконструкция центра города, в частности, площади Свободы и прилежащих к ней улиц. В частности, проект предполагает сокращение полос на площади Свободы и устройства в центре площади сквера и велосипедных дорожек. Также, согласно проекту, часть улиц, соединяющих площадь с улицей Асатиани, должны стать пешеходными, а улица Коте Апхази должна быть доступна лишь для общественного транспорта. Также проект предполагает установку велодорожек и светофоров на проспекте Руставели. Кроме всего прочего, проектом предусмотрено также развитие канатных дорог, которые свяжут спальные районы в разных точках города со станциями метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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