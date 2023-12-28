https://sputnik-georgia.ru/20231228/stroitelstvo-neboskrebov-u-laguny-vere--sakrebulo-tbilisi-utverdilo-proekt-zastroyki-285314196.html
Строительство небоскребов у "Лагуны Вере" – сакребуло Тбилиси утвердило проект застройки
Строительство небоскребов у "Лагуны Вере" – сакребуло Тбилиси утвердило проект застройки
В центре Тбилиси появятся 40 и 52-этажные небоскребы 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T20:50+0400
2023-12-28T20:50+0400
2023-12-28T20:50+0400
грузия
новости
тбилиси
бидзина иванишвили
георгий ткемаладзе
единое национальное движение
лагуна вере
гога ониани
сакребуло тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Тбилиси на фоне недовольства оппозиционных депутатов утвердило проект плана регулирования застройки многофункционального комплекса на территории близ бассейна "Лагуна Вере" в центре столицы. Депутаты сакребуло от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" заявили о рисках в плане безопасности и экологии в связи с планируемым строительством зданий в 40 и 52 этажа в районе бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси. Они подчеркнули, что строительством займется компания "Костава 69", принадлежащая фонду основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "Карту". На заседании сакребуло в четверг проект поддержали 23 депутата, против высказались пятеро. Ранее председатель сакребуло (горсовет) Тбилиси Георгий Ткемаладзе заявил, что реализация проекта застройки рядом с бассейном "Лагуна Вере" не представляет угрозы, проект очень важен для города и полностью соответствует генеральному плану столицы.Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси – власти ответили критикой на критику>>В начале заседания возник конфликт между председателем комиссии сакребуло по городскому планированию Ревазом Сохадзе и депутатом от "Единого национального движения" Лиле Липартелиани. Позже на заседании произошла еще одна словесная перепалка между членом фракции "Единое нацидвижение" Гогой Ониани и членом "Грузинской мечты" Автандилом Цинцадзе. Нет никакой угрозы – глава сакребуло о строительстве небоскребов в Тбилиси>>Сакребуло Тбилиси 25 августа 2023 года, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. "Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В середине января текущего года стало известно, что благотворительный фонд "Карту" передал территорию бассейна в собственность мэрии. Проект застройки: за и против У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых – вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"? >>Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густонаселенными районами Тбилиси – Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озеленена в соответствии с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев. Что будет с бассейном Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент", которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кахидзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, георгий ткемаладзе, единое национальное движение, лагуна вере, гога ониани, сакребуло тбилиси
грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, георгий ткемаладзе, единое национальное движение, лагуна вере, гога ониани, сакребуло тбилиси
Строительство небоскребов у "Лагуны Вере" – сакребуло Тбилиси утвердило проект застройки
В центре Тбилиси появятся 40 и 52-этажные небоскребы
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Тбилиси на фоне недовольства оппозиционных депутатов утвердило проект плана регулирования застройки многофункционального комплекса на территории близ бассейна "Лагуна Вере" в центре столицы.
Депутаты сакребуло от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" заявили о рисках в плане безопасности и экологии в связи с планируемым строительством зданий в 40 и 52 этажа в районе бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси. Они подчеркнули, что строительством займется компания "Костава 69", принадлежащая фонду основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "Карту".
На заседании сакребуло в четверг проект поддержали 23 депутата, против высказались пятеро.
Ранее председатель сакребуло (горсовет) Тбилиси Георгий Ткемаладзе заявил, что реализация проекта застройки рядом с бассейном "Лагуна Вере" не представляет угрозы, проект очень важен для города и полностью соответствует генеральному плану столицы.
В начале заседания возник конфликт между председателем комиссии сакребуло по городскому планированию Ревазом Сохадзе и депутатом от "Единого национального движения" Лиле Липартелиани.
Позже на заседании произошла еще одна словесная перепалка между членом фракции "Единое нацидвижение" Гогой Ониани и членом "Грузинской мечты" Автандилом Цинцадзе.
Сакребуло Тбилиси 25 августа 2023 года, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори.
"Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В середине января текущего года стало известно, что благотворительный фонд "Карту" передал территорию бассейна в собственность мэрии.
Проект застройки: за и против
У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых – вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса.
В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса.
Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густонаселенными районами Тбилиси – Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города.
Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты.
Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси.
Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озеленена в соответствии с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев.
Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент", которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кахидзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.