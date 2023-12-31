https://sputnik-georgia.ru/20231231/kolichestvo-smertey-i-otravleniy-ugarnym-gazom-v-gruzii-sokratilos-285369453.html

Количество смертей и отравлений угарным газом в Грузии сократилось

Количество смертей и отравлений угарным газом в Грузии сократилось

В 2023 году сотрудники "Тбилиси Энерджи" отключили 3,2 тысячи "опасных" обогревателей 31.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Количество смертей и отравлений угарным газом в Грузии в 2023 году сократилось до минимума – зафиксирован один смертельный случай и 13 отравлений, заявил заместитель технического директора газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" Георгий Лепсверидзе. В середине января 2019 года в результате взрыва из-за утечки газа в многоэтажном доме в районе Диди Дигоми погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще одна трагедия произошла 31 января – семь человек погибли от угарного газа в квартире в районе Исани. По его словам, результаты значительно улучшились, однако дальнейшая цель компании – закончить год так, чтобы от отравления угарным газом не погиб ни один человек. "Наши сотрудники обеспечили безопасность. Также очень важна роль СМИ, которые постоянно тиражировали правильные акценты, и общества, поверившей этому. Нас вызывают как только почувствуют запах газа, они к нам прислушаются, верят нам и с чувством ответственности реагируют, вызывают соответствующие службы", – добавил Лепсверидзе. Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси >>Согласно статистике газораспределительной компании, в 2019 году только в Тбилиси была установлена 71 тысяча обогревателей открытого типа, представляющих опасность. В 2023 году сотрудники "Тбилиси Энерджи" отключили 3,2 тысячи "опасных" обогревателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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