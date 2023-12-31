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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре

По состоянию на 1 декабря текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,5% 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в ноябре 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,07 миллиарда лари, или на 2,14%, и на 1 декабря текущего года составил 51,19 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 422,98 миллиона лари, или 1,54%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 649,22 миллиона лари, или на 2,87%.По данным Нацбанка, на конец ноября 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,29 миллиарда лари, что на 0,94% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 14,51 миллиарда лари, что на 3,37% больше, чем в предыдущем месяце.Число безнадежных кредитов в Грузии достигло исторического минимума – Нацбанк >>За ноябрь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,84%, или 481,85 миллиона лари, и на 1 декабря текущего года составил 26,6 миллиарда лари.По состоянию на 1 декабря текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,5%, что на 0,32 процентного пункта меньше, чем на 1 ноября 2023 года.На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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