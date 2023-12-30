https://sputnik-georgia.ru/20231230/chislo-beznadezhnykh-kreditov-v-gruzii-dostiglo-istoricheskogo-minimuma--natsbank-285338790.html

Число безнадежных кредитов в Грузии достигло исторического минимума – Нацбанк

Число безнадежных кредитов в Грузии достигло исторического минимума – Нацбанк

Сейчас благоприятное время, чтобы снизить процентные ставки по ресурсу лари и обеспечить больше финансирования от банков к экономике, заявила и. о. главы... 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T10:42+0400

2023-12-30T10:42+0400

2023-12-30T10:42+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число безнадежных кредитов в Грузии достигло исторического минимума, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. "Уровень капитала вырос, ликвидность адекватна, а процентное соотношение безнадежных кредитов на исторически низком уровне", – сказала Турнава. По ее словам высокий уровень роста экономики дает возможность гражданам выплачивать кредиты. По ее словам, на данный момент благоприятное время, чтобы снизить процентные ставки по ресурсу лари и обеспечить больше финансирования от банков к экономике. С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Банкам Грузии удастся сохранить свою стабильность при стрессовой ситуации – Нацбанк >>Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования. Уже с 2022 года на фоне роста экономики страны в Грузии начали смягчать жесткую политику кредитования. Срок кредитования для потребительских кредитов в стране был увеличен с трех до четырех лет.Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора >>А с 1 января 2024 года будет упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Однако при этом Нацбанк использует принцип хеджирования для кредитов более 300 тысяч лари. В то же время Нацбанк увеличил лимит выдачи без хеджирования кредитов в лари с 200 тысяч до 300 тысяч для получающих доход в лари. Те лица, которые получают доход в иностранной валюте, будут иметь возможность получить кредит в иностранной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии