https://sputnik-georgia.ru/20240101/gruzoviki-v-tbilisi-budut-ezdit-po-novomu--shtraf-vyros-v-10-raz-285381849.html

Грузовики в Тбилиси будут ездить по-новому – штраф вырос в 10 раз

Грузовики в Тбилиси будут ездить по-новому – штраф вырос в 10 раз

Штрафовать среди прочих не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, а также микроавтобусы, перевозящие... 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Штраф за нарушения правил проезда в Тбилиси грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны с 1 января 2024 года вырос в 10 раз и составил 1 тысячу лари.Запрещено движение крупногабаритного транспорта в черте Тбилиси на дорогах общего пользования в период с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.Согласно новшествам, нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, автомобилями массой от 3,5 тонны будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари вместо 100 лари.Повторное нарушение этой нормы приведет к штрафу в размере 3 тысяч лари.Кроме того, в 10 раз вырастут штрафы и для нарушающих время и/или место проезда и доставки для дистрибьюторских автомобилей в Тбилиси. Штраф за это нарушение также составит 1 тысячу лари. И повторное нарушение приведет к штрафу в размере 3 тысяч лари.В Грузии ввели штрафы за шумные машины>>При этом штрафовать не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. Ограничение для передвижение транспортных средств категории M3, N2 и N3 не будет действовать в субботу и воскресенье, праздничные дни, предусмотренные Трудовым кодексом, а также в августе.Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил.Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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