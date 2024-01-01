Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240101/v-gruzii-vveli-shtrafy-za-shumnye-mashiny-285375343.html
В Грузии ввели штрафы за шумные машины
В Грузии ввели штрафы за шумные машины
Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года, а теперь начнут штрафовать за превышение норм 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T13:30+0400
2024-01-01T13:30+0400
грузия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230936_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_933da993c9ea29f26a775267fa94179f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства превышают заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать.Штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года&gt;&gt;С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума.Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230936_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_a1d9be934188fc0f4186151614bd60b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости
грузия, общество, новости

В Грузии ввели штрафы за шумные машины

13:30 01.01.2024
© photo: Sputnik / StringerЧас пик на набережной - перегруженный трафик, машины в пробке
Час пик на набережной - перегруженный трафик, машины в пробке - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года, а теперь начнут штрафовать за превышение норм
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства превышают заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать.
Штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.
С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>
С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума.
Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.
Курс лари по отношению к доллару США на 1 января 2,6894 GEL/$1.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0