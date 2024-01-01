https://sputnik-georgia.ru/20240101/v-gruzii-vveli-shtrafy-za-shumnye-mashiny-285375343.html

В Грузии ввели штрафы за шумные машины

В Грузии ввели штрафы за шумные машины

Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года, а теперь начнут штрафовать за превышение норм 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства превышают заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать.Штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума.Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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