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Объем депозитов в банках Грузии вырос в ноябре
Объем депозитов в банках Грузии вырос в ноябре
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 49,25% 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T10:44+0400
2024-01-01T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 декабря 2023 года составил 50,42 миллиарда лари, что на 581,85 миллиона лари, или на 1,17%, больше, чем на начало ноября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 27,8 миллиона лари, или 0,14%, а вклады до востребования – на 554,05 миллиона лари, или 1,86%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 49,25% и на 0,42 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 ноября.Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 7,97%, в том числе 10,48% – по депозитам в национальной валюте и 2,4% – по депозитам в иностранной валюте.На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Объем депозитов в банках Грузии вырос в ноябре
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 49,25%
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 декабря 2023 года составил 50,42 миллиарда лари, что на 581,85 миллиона лари, или на 1,17%, больше, чем на начало ноября, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 27,8 миллиона лари, или 0,14%, а вклады до востребования – на 554,05 миллиона лари, или 1,86%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 49,25% и на 0,42 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 ноября.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 7,97%, в том числе 10,48% – по депозитам в национальной валюте и 2,4% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.