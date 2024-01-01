https://sputnik-georgia.ru/20240101/skolko-zarabotala-gruziya-na-privatizatsii-gosimuschestva-285372678.html
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
Общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T10:18+0400
2024-01-01T10:18+0400
2024-01-01T10:18+0400
экономика
грузия
новости
национальное агентство государственного имущества
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 279,5 миллиона лари, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. По информации Энукидзе, в четвертом квартале текущего года в госбюджет перечислено 98,3 миллиона лари, что составляет 126,02% от плана за октябрь-декабрь. Агентство госимущества провело 2 925 аукционов, а общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари. "Нынешний результат означает, что значительная часть государственной собственности уже вошла в экономический оборот", – отметила замминистра. Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий >>По ее словам, Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в 2024 году. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества
экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
Общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 279,5 миллиона лари, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
"В результате правильной экономической политики правительства в 2023 году в государственный бюджет от приватизации поступило более 279 миллионов лари. Национальное агентство государственного имущества выполнило план приватизации на 2023 год на 100,2%", – заявила Энукидзе.
По информации Энукидзе, в четвертом квартале текущего года в госбюджет перечислено 98,3 миллиона лари, что составляет 126,02% от плана за октябрь-декабрь.
Агентство госимущества провело 2 925 аукционов, а общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари.
"Нынешний результат означает, что значительная часть государственной собственности уже вошла в экономический оборот", – отметила замминистра.
По ее словам, Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в 2024 году.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.