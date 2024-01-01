https://sputnik-georgia.ru/20240101/skolko-zarabotala-gruziya-na-privatizatsii-gosimuschestva-285372678.html

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества

Общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T10:18+0400

2024-01-01T10:18+0400

2024-01-01T10:18+0400

экономика

грузия

новости

национальное агентство государственного имущества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282742278_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_829d69cbf7e7f1e4f45d6239e2676c47.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 279,5 миллиона лари, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. По информации Энукидзе, в четвертом квартале текущего года в госбюджет перечислено 98,3 миллиона лари, что составляет 126,02% от плана за октябрь-декабрь. Агентство госимущества провело 2 925 аукционов, а общая сумма ожидаемых инвестиций в приватизированные государственные активы составила 100 миллионов лари. "Нынешний результат означает, что значительная часть государственной собственности уже вошла в экономический оборот", – отметила замминистра. Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий >>По ее словам, Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в 2024 году. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества