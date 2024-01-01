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В Грузии выросли пенсии
В Грузии выросли пенсии
В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T12:40+0400
2024-01-01T12:40+0400
2024-01-01T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составил 315 и 415 лари в зависимости от возраста.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Согласно принятому решению, пенсия граждан в возрасте до 70 лет с 1 января 2024 года выросла на 20 лари и составила 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет выросла на 50 лари и составила 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составила 490 лари.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
В Грузии выросли пенсии
12:40 01.01.2024 (обновлено: 13:06 01.01.2024)
В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составил 315 и 415 лари в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Согласно принятому решению, пенсия граждан в возрасте до 70 лет с 1 января 2024 года выросла на 20 лари и составила 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет выросла на 50 лари и составила 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составила 490 лари.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.
При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.