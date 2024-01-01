https://sputnik-georgia.ru/20240101/v-gruzii-vyrosli-pensii-285375497.html

В Грузии выросли пенсии

В Грузии выросли пенсии

В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 01.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составил 315 и 415 лари в зависимости от возраста.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Согласно принятому решению, пенсия граждан в возрасте до 70 лет с 1 января 2024 года выросла на 20 лари и составила 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет выросла на 50 лари и составила 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составила 490 лари.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Курс лари по отношению к доллару США на 1 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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