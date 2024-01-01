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Введены ограничения на импорт автомобилей в Грузию
Введены ограничения на импорт автомобилей в Грузию
Ограничения на импорт распространятся в основном на автомобили, выпущенные до 2013 года 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T17:30+0400
2024-01-01T17:30+0400
2024-01-01T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Грузия с 1 января 2024 года перешла на стандарт Евро-5, что означает задействование ограничения для импорта легковых автомобилей.Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2024 года в Грузии запрещены регистрация и импорт автомобилей, не соответствующих заданному стандарту.Ограничения распространяются в основном на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Введены ограничения на импорт автомобилей в Грузию
17:30 01.01.2024 (обновлено: 18:32 01.01.2024)
Ограничения на импорт распространятся в основном на автомобили, выпущенные до 2013 года
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Грузия с 1 января 2024 года перешла на стандарт Евро-5, что означает задействование ограничения для импорта легковых автомобилей.
Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2024 года в Грузии запрещены регистрация и импорт автомобилей, не соответствующих заданному стандарту.
Ограничения распространяются в основном на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.
При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.
Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.