https://sputnik-georgia.ru/20240101/vvedeny-ogranicheniya-na-import-avtomobiley-v-gruziyu-285379536.html

Введены ограничения на импорт автомобилей в Грузию

Введены ограничения на импорт автомобилей в Грузию

Ограничения на импорт распространятся в основном на автомобили, выпущенные до 2013 года 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T17:30+0400

2024-01-01T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Грузия с 1 января 2024 года перешла на стандарт Евро-5, что означает задействование ограничения для импорта легковых автомобилей.Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2024 года в Грузии запрещены регистрация и импорт автомобилей, не соответствующих заданному стандарту.Ограничения распространяются в основном на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года>>При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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