https://sputnik-georgia.ru/20240102/basilashvili-nachal-2024-god-s-pobedy-na-mezhdunarodnom-turnire-v-lyuksemburge-285409198.html
Басилашвили начал 2024 год с победы на международном турнире в Люксембурге
Басилашвили начал 2024 год с победы на международном турнире в Люксембурге
Для Басилашвили эта победа стала первой с 29 октября 2023 года 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T23:57+0400
2024-01-02T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Экс-первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили открыл новый сезон победой на турнире ITF в Люксембурге. Грузинский теннисист, занимающий 596-е место в рейтинге ATP, в двух сетах обыграл датчанина Элмера Меллера (6:4, 7:5). Для Басилашвили эта победа стала первой с 29 октября 2023 года. Тогда грузинский теннисист обыграл ливанца Хади Хабиба на отборочном этапе турнира в Бергамо. Соперником грузинского теннисиста в 1/8 финала грунтового турнира в Люксембурге станет чех Йонас Форейтек, занимающий 540-е место в классификации. Басилашвили больше не первая ракетка Грузии >>Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место. На данный момент он находится на 596-й позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, грузия, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили, atp, люксембург
спорт, в мире, новости, грузия, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили, atp, люксембург
Басилашвили начал 2024 год с победы на международном турнире в Люксембурге
23:57 02.01.2024 (обновлено: 00:51 03.01.2024)
Для Басилашвили эта победа стала первой с 29 октября 2023 года
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Экс-первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили открыл новый сезон победой на турнире ITF в Люксембурге.
Грузинский теннисист, занимающий 596-е место в рейтинге ATP, в двух сетах обыграл датчанина Элмера Меллера (6:4, 7:5).
Для Басилашвили эта победа стала первой с 29 октября 2023 года. Тогда грузинский теннисист обыграл ливанца Хади Хабиба на отборочном этапе турнира в Бергамо.
Соперником грузинского теннисиста в 1/8 финала грунтового турнира в Люксембурге станет чех Йонас Форейтек, занимающий 540-е место в классификации.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место. На данный момент он находится на 596-й позиции в классификации.
С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.