https://sputnik-georgia.ru/20240102/ekspert-rasskazal-o-glavnykh-zadachakh-gruzii-v-2024-godu-285375603.html

Эксперт рассказал о главных задачах Грузии в 2024 году

Эксперт рассказал о главных задачах Грузии в 2024 году

Население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5%, сообщил эксперт 02.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Решение проблем занятости и снижения миграции должны стать важными задачами для Грузии в 2024 году, заявил Sputnik Грузия бывший заместитель министра сельского хозяйства, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили Sputnik Грузия. В 2022 году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции. По его словам, грузинские села пустеют, что пагубно для страны, поэтому процесс нужно остановить. Германия заинтересована в профессионалах из Грузии – глава МВД>>По информации Цопурашвили, население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5% до 3,7 миллиона человек, что является катастрофическим снижением. По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Согласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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