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Эксперт рассказал о главных задачах Грузии в 2024 году
Эксперт рассказал о главных задачах Грузии в 2024 году
Население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5%, сообщил эксперт 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T12:21+0400
2024-01-02T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Решение проблем занятости и снижения миграции должны стать важными задачами для Грузии в 2024 году, заявил Sputnik Грузия бывший заместитель министра сельского хозяйства, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили Sputnik Грузия. В 2022 году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции. По его словам, грузинские села пустеют, что пагубно для страны, поэтому процесс нужно остановить. Германия заинтересована в профессионалах из Грузии – глава МВД>>По информации Цопурашвили, население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5% до 3,7 миллиона человек, что является катастрофическим снижением. По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Согласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сакстат
Эксперт рассказал о главных задачах Грузии в 2024 году
Население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5%, сообщил эксперт
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Решение проблем занятости и снижения миграции должны стать важными задачами для Грузии в 2024 году, заявил Sputnik Грузия бывший заместитель министра сельского хозяйства, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили Sputnik Грузия.
В 2022 году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.
"Грузия имеет перспективу лишь в том случае, если сделает правильную модель экономики – инклюзивную, при которой жители смогут легко зарабатывать на родине, а не искать работу за границей. Нельзя полагаться лишь на строительство дорог и аэропортов, не все могут там работать. Нам нужны села, сельское хозяйство. Нам нужны люди и нужна демография", – заявил Цопурашвили.
По его словам, грузинские села пустеют, что пагубно для страны, поэтому процесс нужно остановить.
По информации Цопурашвили, население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5% до 3,7 миллиона человек, что является катастрофическим снижением.
"Такого снижения населения практически нет ни в одной стране. Лишь в Литве и Латвии показатель сокращения населения примерно 20%. Очень многие страны, в основном азиатские и Азербайджан, наоборот, в два раза увеличили численность населения. У нас катастрофическое снижение населения, и этот процесс не останавливается", – отметил он.
По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы.
Согласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.