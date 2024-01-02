https://sputnik-georgia.ru/20240102/ubiystvo-v-kanun-novogo-goda-v-gruzii---zaderzhannyy-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-285408897.html

Убийство в канун Нового года в Грузии – задержанный останется в тюрьме на время следствия

Убийство в канун Нового года в Грузии – задержанный останется в тюрьме на время следствия

Следующее заседание суда над обвиняемым состоится в Телавском районном суде 22 февраля 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Задержанному по делу об убийстве односельчанина в селе Манави Сагареджийского района в качестве меры пресечения назначено двухмесячное предварительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Убийство в селе Манави произошло вечером в воскресенье, 31 декабря. Задержанный обвиняется в умышленном убийстве. В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы. По словам адвоката, его клиент признал свою вину. Защита ходатайствовала о внесении залога в размере 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов), однако суд удовлетворил ходатайство прокурора. Убийство в канун Нового года на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого >>Следующее заседание суда над обвиняемым состоится в Телавском районном суде 22 февраля. По информации СМИ, задержанный – 57-летний Эльдар Сабашвили, смертельно ранил холодным оружием 31-летнего Виталия Кохташвили, который находился у него в гостях. По словам членов семьи Сабашвили, конфликт между убитым и подозреваемым в убийстве начался давно и был связан с деньгами. По информации СМИ, обвиняемый Сабашвили много лет назад находился на лечении в психиатрической больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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