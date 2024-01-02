https://sputnik-georgia.ru/20240102/v-gruzii-vyrosli-zarplaty-byudzhetnikov-285407747.html

В Грузии выросли зарплаты бюджетников

В Грузии выросли зарплаты бюджетников

Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. С 1 января 2024 года выросли зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета. В 2024 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же выросли зарплаты военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. В Грузии выросли пенсии >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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