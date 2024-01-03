https://sputnik-georgia.ru/20240103/285412939.html
Последствия землетрясения в Японии – фото
Последствия землетрясения в Японии – фото
При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T13:52+0400
2024-01-03T13:52+0400
2024-01-03T15:30+0400
мультимедиа
в мире
япония
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
происшествия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/03/285414084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_724f90f1ccaea5f99ffa5b4e4263cd3e.jpg
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Спасатели ведут поисковые работы.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/03/285414084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffeef61e24a11e8136afdd9f673767bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, в мире, япония, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, землетрясение
фото, мультимедиа, в мире, япония, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, землетрясение
Последствия землетрясения в Японии – фото 13:52 03.01.2024 (обновлено: 15:30 03.01.2024)
При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших.
Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Спасатели ведут поисковые работы.
© AP Photo / Hiro Komae
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года.
© AFP 2024 / Fred Mery
Магнитуда самого сильного составила 7,6.
Магнитуда самого сильного составила 7,6.
© AFP 2024 / Kazuhiro Nogi
Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио.
Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио.
© AFP 2024 / Fred Mery
В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков.
В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков.
© AP Photo / Hiro Komae
По прогнозу сейсмологов, афтершоки будут повторяться на протяжении недели.
По прогнозу сейсмологов, афтершоки будут повторяться на протяжении недели.
© AP Photo / Hiro Komae
После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами.
После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами.
© AP Photo / Hiro Komae
Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов.
Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов.
© AP Photo / Hiro Komae
Более 32 тысяч домов остались без электричества.
Более 32 тысяч домов остались без электричества.
© AP Photo / Hiro Komae
В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушена дорога.
В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушена дорога.
© AP Photo / Hiro Komae
Землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.
Землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.