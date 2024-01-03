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Последствия землетрясения в Японии – фото

Последствия землетрясения в Японии – фото

При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 03.01.2024, Sputnik Грузия

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Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Спасатели ведут поисковые работы.

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