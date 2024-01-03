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https://sputnik-georgia.ru/20240103/285412939.html
Последствия землетрясения в Японии – фото
Последствия землетрясения в Японии – фото
При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 03.01.2024, Sputnik Грузия
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Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Спасатели ведут поисковые работы.
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фото, мультимедиа, в мире, япония, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, землетрясение
фото, мультимедиа, в мире, япония, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, происшествия, землетрясение

Последствия землетрясения в Японии – фото

13:52 03.01.2024 (обновлено: 15:30 03.01.2024)
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При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших.
Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Спасатели ведут поисковые работы.
© AP Photo / Hiro Komae

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Hiro Komae

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года.

© AFP 2024 / Fred Mery

Магнитуда самого сильного составила 7,6.

Магнитуда самого сильного составила 7,6. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Fred Mery

Магнитуда самого сильного составила 7,6.

© AFP 2024 / Kazuhiro Nogi

Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио.

Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Kazuhiro Nogi

Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио.

© AFP 2024 / Fred Mery

В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков.

В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Fred Mery

В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков.

© AP Photo / Hiro Komae

По прогнозу сейсмологов, афтершоки будут повторяться на протяжении недели.

По прогнозу сейсмологов, афтершоки будут повторяться на протяжении недели. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Hiro Komae

По прогнозу сейсмологов, афтершоки будут повторяться на протяжении недели.

© AP Photo / Hiro Komae

После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами.

После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Hiro Komae

После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами.

© AP Photo / Hiro Komae

Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов.

Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Hiro Komae

Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов.

© AP Photo / Hiro Komae

Более 32 тысяч домов остались без электричества.

Более 32 тысяч домов остались без электричества. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Hiro Komae

Более 32 тысяч домов остались без электричества.

© AP Photo / Hiro Komae

В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушена дорога.

В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушена дорога. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Hiro Komae

В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушена дорога.

© AP Photo / Hiro Komae

Землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.

Землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Hiro Komae

Землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.

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