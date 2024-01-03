https://sputnik-georgia.ru/20240103/grazhdane-gruzii-ne-postradali-vo-vremya-zemletryaseniya-v-yaponii---posol-285416624.html

Граждане Грузии не пострадали во время землетрясения в Японии – посол

Граждане Грузии не пострадали во время землетрясения в Японии – посол

По последним данным, число жертв землетрясения на западе Японии достигло 62 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T10:56+0400

2024-01-03T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время серии мощных землетрясений в Японии, говорится в сообщении посла Грузии в Японии Теймураза Лежава в соцсети. Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, бедствие стало самым сильным для этого региона с 1885 года. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.В момент толчков 1 января Лежава вместе с членами семьи находился в поезде, который направлялся в префектуру Исикава (эпицентр землетрясения). За 1 час до прибытия включилась сирена и поезд остановился. После нескольких часов ожидания пассажирам сказали, что поезд прибудет на ближайшую безопасную станцию, где он и остановился на ночь. В префектуре Исикава в среду, 3 января, вновь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 10:54 по местному времени (05:54 по тбс). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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