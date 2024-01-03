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Граждане Грузии не пострадали во время землетрясения в Японии – посол
Граждане Грузии не пострадали во время землетрясения в Японии – посол
По последним данным, число жертв землетрясения на западе Японии достигло 62 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T10:56+0400
2024-01-03T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время серии мощных землетрясений в Японии, говорится в сообщении посла Грузии в Японии Теймураза Лежава в соцсети. Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, бедствие стало самым сильным для этого региона с 1885 года. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.В момент толчков 1 января Лежава вместе с членами семьи находился в поезде, который направлялся в префектуру Исикава (эпицентр землетрясения). За 1 час до прибытия включилась сирена и поезд остановился. После нескольких часов ожидания пассажирам сказали, что поезд прибудет на ближайшую безопасную станцию, где он и остановился на ночь. В префектуре Исикава в среду, 3 января, вновь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 10:54 по местному времени (05:54 по тбс). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Граждане Грузии не пострадали во время землетрясения в Японии – посол
10:56 03.01.2024 (обновлено: 11:20 03.01.2024)
По последним данным, число жертв землетрясения на западе Японии достигло 62
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время серии мощных землетрясений в Японии, говорится в сообщении посла Грузии в Японии Теймураза Лежава в соцсети.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, бедствие стало самым сильным для этого региона с 1885 года. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами.
"К счастью, все проживающие в Японии грузинские соотечественники находятся в безопасности. Еще раз соболезную семьям погибших в результате стихии и японскому народу", – пишет посол.
В момент толчков 1 января Лежава вместе с членами семьи находился в поезде, который направлялся в префектуру Исикава (эпицентр землетрясения). За 1 час до прибытия включилась сирена и поезд остановился. После нескольких часов ожидания пассажирам сказали, что поезд прибудет на ближайшую безопасную станцию, где он и остановился на ночь.
В префектуре Исикава в среду, 3 января, вновь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 10:54 по местному времени (05:54 по тбс). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.