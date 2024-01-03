https://sputnik-georgia.ru/20240103/kak-razgruzit-zheludok-posle-novogodnikh-prazdnikov--sovety-spetsialistov-285411034.html

Как разгрузить желудок после новогодних праздников – советы специалистов

Как разгрузить желудок после новогодних праздников – советы специалистов

Новый год – это праздник, когда принято готовить все и сразу, а праздничный стол наполнен самыми разными блюдами 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T17:10+0400

2024-01-03T17:10+0400

2024-01-03T17:10+0400

общество

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23533/10/235331021_0:15:2001:1140_1920x0_80_0_0_3137015d59c3a91c64b05d36061f8938.jpg

Переедание, смешивание несовместимых друг с другом продуктов приводит к разным неприятным ощущениям. Это может быть и тяжесть в желудке, возникновение метеоризма, изжога и даже диарея. Специалисты советуют пить побольше воды, но избегать газированных и холодных напитков. Как известно, вода помогает ускорить процесс пищеварения и вывести из организма токсины. Переедание в новогодние праздники специалисты называют нарушением пищевого поведения. Салаты с большим количеством продуктов и майнезом могут привести к негативным результатам. Специалисты советуют использовасть низкокалирорийные заправки. Лучше отдать предпочтение полезным жирам, рыбе, растительным маслам и так далее. Горячее мясное блюдо лучше приготовить из говядины, кролика, грудки курицы или индейки. Специалисты предупреждают, что сладкие фрукты, особенно виноград и банан, не следует есть во время застолья, чтобы избежать вздутия живота. От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России>>Еще один немаловажный совет – делать паузу между приемом пищи и следить за количеством еды. Такие симптомы, как высыпания на коже, нарушения органов ЖКТ, слабость, головная боль, ослабление иммунитета, могут быть связаны с перееданием и накоплением токсинов в организме. Для того чтобы организм смог сделать естественный детокс, следует отказаться от алкоголя и газировки, а также любой жареной, маринованой, копченой и соленой пищи.Многие эндокринологи отмечают, что после новогодних праздников количество пациентов растет. И чаще всего у них увеличен уровень сахара в крови и показатель холестерина. Что касается приема хлеба, то в Грузии это довольно большая проблема. В новогодние дни, и не только, грузины любят приносить на стол горячий хлеб, приготовленный в печи – тонэ. По мнению специалистов, лучше есть хлеб без дрожжей и на второй день после приготовления.Специалисты также советуют пить теплую воду с лимоном, при отсутствии аллергических реакций можно добавить одну ложку меда. Это поможет очистить организм от вредных веществ. Одним из самых лучших вариантов для разгрузки организма после новогодних праздников счаитает низкопроцентный кефир. Пить его можно несколько раз в день. Токсины из организма также выводит коричневый рис и яблоки. По словам специалистов, после новогодних застолий важно принимать естественные мочегонные продукты. Как известно, кориандр считается замечательным мочегонным продуктом. Также улучшению работы желудочно-кишечного тракта помогут шпинат, салатовые листья с укропом. Можно использовать немного льняного масла. Новогодние праздники – это дни отдыха, но специалисты просят не забывать о физической активности и в день хотя бы 20 минут постараться ходить пешком.Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, новый год 2024