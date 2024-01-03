https://sputnik-georgia.ru/20240103/kvaratskheliya-voshel-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-serii-a-2023-goda--whoscored-285421617.html

Кварацхелия вошел в символическую сборную серии А 2023 года – WhoScored

Кварацхелия вошел в символическую сборную серии А 2023 года – WhoScored

Грузинский футболист забил 11 голов в чемпионате Италии в 2023 году 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную 2023 года серии А, по версии авторитетного статистического издания WhoScored. Издание составило символические команды высших лиг Европы 2023 года. В 2023 году грузинский футболист набирал в среднем 7,37 очка в матчах, что стало одним из лучших показателей. Кварацхелия назвали лучшим футболистом Грузии 2023 года>>В символическую сборную чемпионата Италии попал и одноклубник Кварацхелия, нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Кварацхелия забил 11 голов в чемпионате Италии в 2023 году. Ранее футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) опубликовала рейтинг лучших левых нападающих 2023 года, где на седьмом месте расположился Кварацхелия. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия