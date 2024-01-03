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Мужчина задержан по обвинению в убийстве жены в Батуми
Мужчина задержан по обвинению в убийстве жены в Батуми
Мужчина был в прошлом судим, его задержали по горячим следам 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T15:14+0400
2024-01-03T15:14+0400
2024-01-03T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 43-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве жены в Батуми, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. По информации МВД, обвиняемый ранил жену холодным оружием в их доме в Батуми и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась сразу после того, как ее доставили в больницу. Жертве было 36 лет. Полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого по горячим следам вскоре после совершения преступления. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления – нож.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Мужчина задержан по обвинению в убийстве жены в Батуми
15:14 03.01.2024 (обновлено: 15:28 03.01.2024)
Мужчина был в прошлом судим, его задержали по горячим следам
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 43-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве жены в Батуми, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
По информации МВД, обвиняемый ранил жену холодным оружием в их доме в Батуми и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась сразу после того, как ее доставили в больницу. Жертве было 36 лет.
Полиция задержала мужчину в качестве обвиняемого по горячим следам вскоре после совершения преступления. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления – нож.